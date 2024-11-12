皇后區街頭咆哮「川普會驅逐你們」 男遭通緝

一名男子被拍到正對一群人大喊反移民的言論，市警局仇恨犯罪調查組目前正在介入調查此案。(市警局提供)

一名男子日前在皇后區 被拍到正對一群人大喊反移民的言論，言論包括「川普 現在就會把你們全都驅逐出境」等，市警局仇恨犯罪 調查組(Hate Crime Task Force)目前正在介入調查此案，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，6日(周三)晚約11時30分，這名嫌疑人接近三名年齡分別為19歲、24歲和43歲的男子，以及一名14歲的女孩。當時，他們正在皇后區貝賽貝爾大道(Bell Blvd.)7-11便利店前。男嫌從這裡開始沿著商業街尾隨他們，並對他們大喊涉及種族歧視的言辭。根據報告，他攻擊了這群西語裔人，並告訴他們「滾回自己的國家」。

警方表示，四名受害者皆為皇后區居民，嫌犯曾朝他們大喊「川普會把你們送回你們的國家」以及「川普現在就會把你們全都驅逐出境」，隨後則步行逃離現場，去向不明。事件中無人受傷。

市警局公布的監控視頻顯示，該男子作案時穿著白色T恤、藍色牛仔褲和工作靴，手臂上有多處刺青。截至11日，嫌犯仍在逃，市警局仇恨犯罪調查組已介入調查此案，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索。所有消息來源均會嚴格保密。