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涉大規模身分和郵件盜竊 布碌崙男被控243罪

記者高雲兒／紐約報導
執法人員在布朗位於布碌崙皇冠高地的住處查獲了89張信用卡、88張借記卡、11張公共援助卡、18張駕照及多張支票。(皇后區地方檢察官辦公室提供)
執法人員在布朗位於布碌崙皇冠高地的住處查獲了89張信用卡、88張借記卡、11張公共援助卡、18張駕照及多張支票。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

皇后區地方檢察官辦公室日前宣布，31歲的布碌崙(布魯克林)居民布朗(Jamil Brown)，因涉嫌大規模郵件盜竊和身分盜竊，被控243項罪名。執法人員在其公寓執行法庭授權的搜查令時，發現大量被盜的銀行支票、信用卡、借記卡和駕照，隨即將布朗和他的女友卡柯可(Kadija Corke)逮捕。若罪成，兩人將分別面臨最高25年和15年的監禁。

此次調查始於一名皇后區勞瑞爾頓(Laurelton)居民的舉報，該居民申請的附屬信用卡從未收到，並發現帳戶出現多筆未授權消費。皇后區檢察官辦公室的犯罪策略及情報局與紐約市警金融犯罪特別小組展開調查，發現該信用卡於9月19日被激活，並使用了與布朗相關的電話號碼。

調查發現，布朗在激活卡片後，曾涉嫌在皇后區、 長島納蘇郡(Nassau County)及布朗士(Bronx)的多家商店進行未經授權的消費，並多次嘗試在布碌崙的餐廳和零售店使用該卡，但遭到拒絕。警方取得的監控錄像顯示，布朗在多處消費地點出現，法庭授權的數據定位，進一步確認其手機位於涉嫌交易的地點。

執法人員在布朗位於布碌崙皇冠高地的住處查獲了89張信用卡、88張借記卡、11張公...
執法人員在布朗位於布碌崙皇冠高地的住處查獲了89張信用卡、88張借記卡、11張公共援助卡、18張駕照及多張支票。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

10月28日早晨，執法人員在布朗位於布碌崙皇冠高地(Crown Heights)的住處，查獲了89張信用卡、88張借記卡、11張公共援助卡、18張駕照及多張支票，估計總價值超過12萬5000元，而這些文件均未顯示布朗或柯可的名字。

此外，執法人員還發現約1萬1000元現金、15部手機以及多台偽造裝置。(皇后區地...
此外，執法人員還發現約1萬1000元現金、15部手機以及多台偽造裝置。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

此外，執法人員還發現約1萬1000元現金、15部手機以及多台偽造裝置，顯示出該團伙具備偽造身分和金融文件的能力。調查還發現，自1月以來，布朗撥打了352通電話至銀行及公共援助卡客服熱線。

皇后區地方檢察官辦公室日前宣布，31歲的布碌崙居民布朗因涉嫌大規模郵件盜竊和身分...
皇后區地方檢察官辦公室日前宣布，31歲的布碌崙居民布朗因涉嫌大規模郵件盜竊和身分盜竊，被控243項罪名。圖為大量被盜文件。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示：「被告涉嫌策畫大規模郵件盜竊，非法竊取受害者的銀行帳戶、信用卡及公共援助資金，對無辜市民造成巨大影響，而身分盜竊可能對受害者的信用和生活產生長期影響。」

布朗被要求於19日再次出庭，如最高罪名成立，他可能面臨最高25年監禁。科克則將於12月11日出庭，面臨最高15年監禁的風險。

皇后區 信用卡 布碌崙

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