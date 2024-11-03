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布碌崙南區搶劫、入室盜竊激增 4分局警籲防範

記者顏潔恩／紐約報導
市警62、66、70以及72分局的社區事務警員，日前在社區分發宣傳單，呼籲民眾對近來頻發的入室盜竊、搶劫案提高警惕。(取自市警X平台)
市警62、66、70以及72分局的社區事務警員，日前在社區分發宣傳單，呼籲民眾對近來頻發的入室盜竊、搶劫案提高警惕。(取自市警X平台)

布碌崙(布魯克林)南區華社近來發生多起入室盜竊、搶劫案件，當地四個市警日前在社區展開外展，向社區商家和居民派發宣傳單，提醒他們注意安全；商家除應加強防盜系統、安全監控錄像等採取預防行動外，社區也應發揮守望相助的精神，若發現可疑情況或人物要立即報警。

消息指出，近來入室盜竊、搶劫案激增的轄區包括市警62、66、70、以及72分局，這些轄區包含日落公園、班森賀、波羅園(Borough Park)等華人聚集的社區；為了打擊相關犯罪，四個分局的社區事務警員，日前向社區商家分發宣傳單，也走進地鐵站，向乘客發出提醒。

據紐約市警統計，僅在10月21日至27日的一周內，66分局的入室盜竊和搶劫案發生各三宗、72分局的搶劫案則有五起，62分局共四起，其中72分局今年截至當前的各項數據都有飆升的趨勢，入室盜竊和搶劫案與去年同期相比多出34和33起。

一名警員指出，搶劫案通常在夜間發生，受害者在地鐵站內或走出站台後，遭歹徒跟蹤搶劫，有眾多華人的8大道、漢密爾頓堡公園(Fort Hamilton Pkwy)的地鐵站附近，都是犯罪頻發的地區；警方呼籲民眾要充當警察的耳目，若發現社區內有可疑人物，應第一時間通報警方，而夜晚走在路上的民眾應對周遭事物保持警惕。

另一方面，商家則應做好防範工作，例如加強防盜系統、安裝監控錄像、人體感應照明燈和報警器等，會起到很好的警惕作用，另外不要將價值物品放在店內，每日要取走收銀機的現金等；這樣一來就算被人闖入，至少損失得不會太嚴重，監控錄像也會盡可能協助警方調查，識別歹徒。

地鐵站 華人 日落公園

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