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地鐵車廂鎖喉精障遊民致死 前陸戰隊員被控行為過度

記者劉梓祁／紐約報導
警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員到場為尼利實施急救，潘尼仍留在車廂。(取自市警)
警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員到場為尼利實施急救，潘尼仍留在車廂。(取自市警)

患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)，去年在曼哈頓地鐵車廂被前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉致死，地區檢察官辦公室隨後對潘尼以二級過失殺人罪提出指控；目前案件進入陪審團審理，並於11月1日進行開庭陳述，檢方指其「行為過度」，但辯護律師則堅稱「見義勇為」。

辯護律師肯尼夫(Thomas Kenniff)在開庭陳詞中，將潘尼描述為一個出於責任感而介入的年輕人，目的是保護其他乘客免受尼利激烈舉動的傷害，雖不能稱其為英雄，但並非殺人兇手。他對由12名曼哈頓居民組成的陪審團說，現年26歲的潘尼作出了「人們希望他人做出的事」。

警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員施救過程中潘尼仍留在車廂。(取自市警)
警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員施救過程中潘尼仍留在車廂。(取自市警)

儘管如此，檢方在陳詞中辯稱，潘尼的行為構成了「犯罪性質的魯莽」，因其將30歲的尼利壓制近六分鐘，過程中明知其行為可能致命，但未能「認同尼利的生命價值」。助理檢察官尤蘭(Dafna Yoran)表示，潘尼試圖制服尼利的行為「已過度」。

尤蘭向陪審團表示，這起案件並非「對社會未能妥善處理地鐵中精神疾病和遊民問題的公投」，也不是對警方應對措施的評判，亦非討論潘尼在警員到達前是否有權進行干預，甚至不是關於他決定使用鎖喉的舉動是否恰當。她表示，潘尼使用了過大的力量，而且持續時間過長。

肯尼夫對此表示反對，認為潘尼僅是使用了必要的武力以控制一位「憤怒且精神錯亂」的男子。當時，尼利曾衝向一名帶小孩的婦女，並喊道「我會殺了你們」。肯尼夫說，潘尼將乘客的安全置於自己之上。庭審期間，有大量反對者在庭外示威，但部分共和黨官員也公開為潘尼發聲。

警員隨身攝像頭的畫面顯示，尼利倒地後潘尼仍留在車廂。(取自市警)
警員隨身攝像頭的畫面顯示，尼利倒地後潘尼仍留在車廂。(取自市警)

庭中，陪審員們在被詢問各自搭乘地鐵的經歷後，開始聽取處理事件警員的證詞。陪審團還觀看了警員隨身攝像頭的畫面，其顯示醫務人員嘗試使用各種工具將尼利救活，包括胸部按壓、心肺復甦、電擊除顫器，以及注射藥物。

家屬表示，尼利被精神疾病和藥物濫用困擾，原因為他的母親在他少年時期被謀殺並塞入一個手提箱。潘尼則是一名建築系學生，曾在軍隊服役四年。他表示，他在2023年5月1日上完課後前往健身房的途中遇到尼利。

市法醫部門認定尼利死於頸部壓迫，但潘尼律師對這一結論表示質疑。開庭首日，共有五位證人被傳喚，其中包括都會運輸局(MTA)調度員。庭審預定於下周繼續進行。若被判有罪，潘尼將面臨最高15年監禁。

地鐵 遊民 曼哈頓

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