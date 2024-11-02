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布碌崙華男涉8.2萬投資詐騙遭逮 恐囚10年以上

記者馬璿／紐約報導
紐約州警於10月30日在雪城逮捕布碌崙華男鄭怡國，指其涉及高額投資詐騙並控其三級重竊罪未遂與二級重竊罪。(取自谷歌)
紐約州警於10月30日在雪城逮捕布碌崙華男鄭怡國，指其涉及高額投資詐騙並控其三級重竊罪未遂與二級重竊罪。(取自谷歌)

紐約州警於10月30日在雪城逮捕布碌崙(布魯克林)華男鄭怡國(Yiguo Zheg，音譯)，指其涉及高額投資詐騙並控其三級重竊罪未遂與二級重竊罪，將在雪城歐農達加郡(Onondaga County)提審。

根據州警11月1日的公告表示，居住在雪城北郊小鎮薩林納的利物浦村(Liverpool, Salina)的38歲受害男子在一個半月裡陸續遭詐8萬2000元。受害男子稱，一名女子在網路上以推薦投資機會為名接近他，誘騙男子投注金額至她推薦的投資公司，而男子在聽信該女建議後轉帳2000元作為初步投資。

爾後，男子答應與收款人在雪城見面，並分別在不同場合將3萬與5萬元交給對方。受騙男子稱，他本以為這筆投資將帶給他收益，但發現事態不對後便立刻聯繫警方報案。

負責該案的警方在接獲消息後於雪城西塔夫路(Taft Rd)的AutoZone汽車修配店逮捕鄭男，控其一項三級竊盜未遂和一項二級竊盜罪。三級重竊未遂(Attempted Grand Larceny)屬E級重罪，刑罰範圍從緩刑至監禁不等，一旦定罪最高可處七年刑期；二級竊盜則為C級，若為初犯則無強制最低量刑，但若該嫌為上游犯罪者，則至少須服刑三至六年，最高可處15年量刑。若定罪，鄭男恐將面對合併10年以上刑期。

鄭男目前正在雪城歐農達加郡司法中心(Onondaga County Justice Center)等待提審，尚未公布過堂時間。

警方向本報表示，警方雖掌握當時在網路上聯繫受害男子的女性共謀身分，但由於該女性並未被起訴，警方不便透露其姓名。

投資 布碌崙 紐約州

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