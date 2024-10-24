我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

史島警方找到1名走失亞裔女性 需協助確認其身分

記者胡聲橋／紐約即時報導
史島警方需要確認一名走失亞裔女性的身分。(警方提供)
史島警方需要確認一名走失亞裔女性的身分。(警方提供)

史島警方近日發現一名走失的亞裔女性，因為身分不明，無法提供必要的救助。警方於24日下午公布了這名亞裔女性的照片，希望知道其身分者盡快與警方聯繫，幫助她早日回家。

市警120分局稱，20日下午約2時45分，有人在史島白街(White Street) 街7號前發現了一名走失的亞裔女性，並將其送往史島大學醫院北院 (Staten Island University Hospital- North Campus)。這名亞裔女性目前身分不明，因而無法為其提供醫護服務，警方也沒有找到有關她本人的資訊。

根據警方的描述，這是一名亞裔女性，年齡約70歲，身高約5呎2吋，體重170磅，黑色眼睛，灰色頭髮。她被發現時身穿粉紅色運動衫和藍色運動褲。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 推特

上一則

學生OMNY卡失靈 家長怨換卡慢 同校10學生遇同問題

下一則

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

半夜搭N線地鐵 男被搶走350元

半夜搭N線地鐵 男被搶走350元
長島快速路槍案 警公布肇事車輛

長島快速路槍案 警公布肇事車輛
華人長島高速路遭槍擊 警方追緝涉案車輛

華人長島高速路遭槍擊 警方追緝涉案車輛
搶劫、襲擊…布碌崙地鐵站案件頻傳

搶劫、襲擊…布碌崙地鐵站案件頻傳

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02
電網升級工程影響範圍廣大，華裔居民擔心施工將帶來交通不便及汙染。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

2024-10-19 07:50
暌違三年後，紐約市著名景點「The Vessel」將於21日重新開放。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約The Vessel周一重新開放 從地板到天花板加裝鐵絲網防自殺

2024-10-20 08:11

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福