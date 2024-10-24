史島警方找到1名走失亞裔女性 需協助確認其身分

史島警方需要確認一名走失亞裔女性的身分。(警方提供)

史島警方近日發現一名走失的亞裔 女性，因為身分不明，無法提供必要的救助。警方於24日下午公布了這名亞裔女性的照片，希望知道其身分者盡快與警方聯繫，幫助她早日回家。

市警120分局稱，20日下午約2時45分，有人在史島白街(White Street) 街7號前發現了一名走失的亞裔女性，並將其送往史島大學醫院北院 (Staten Island University Hospital- North Campus)。這名亞裔女性目前身分不明，因而無法為其提供醫護服務，警方也沒有找到有關她本人的資訊。

根據警方的描述，這是一名亞裔女性，年齡約70歲，身高約5呎2吋，體重170磅，黑色眼睛，灰色頭髮。她被發現時身穿粉紅色運動衫和藍色運動褲。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。