人生第一桶金不能遺憾 許汶而咬牙力拚曼哈頓環泳

披著國旗在英美成功完成開放水域長泳的許汶而，暢談花費人生第一桶金追求自我挑戰的經驗。(中央社)

「我在曼哈頓 游了2次，我就要付2次的錢，並不是第2次就不用付錢喔。」用半年時間自費完成全球3大開放水域長泳的許汶而笑說，完成心願後回家就要馬不停蹄的工作。她希望把歐美國家的「藍色經濟」概念帶回台灣。

經過兩次挑戰，台灣海泳女子好手許汶而21日拖著疲憊身軀完成環泳曼哈頓島的挑戰。半年內，她在極簡裝備下，自資游完英吉利海峽（English Channel）、加州 卡塔利娜海峽（Catalina Channel）與紐約曼哈頓島3大國際開放水域，從機票住宿、移地訓練、官方機構認證與隨行船安排都靠自己。

花了足夠支付購屋頭期款的人生第一桶金，在英國與美國圓夢，許汶而接受中央社記者訪問說：「游到我被船長終止的那個碼頭的時候，心裡真的是狂喜，真的是吶喊跟尖叫，哇！我終於回來，達成我昨天沒有完成的目標，我比昨天的自己更好。」

週日晚間眼看目標未達鎩羽而歸，從繁華的曼哈頓回到暫居超過一個月的紐澤西州租處，過去幾週為適應北美東岸低水溫，頻繁往來距離遙遠的科尼島（Coney Island）海灘水域練習。

她說，這游泳很吃獨木舟引導技術，那時卡在地形流裡，奮戰了45分鐘，出地形流後，因為這游泳很吃潮汐，那時就知道已錯過潮汐，開始退潮後，就沒有機會往曼哈頓北邊繼續游了。

游了45分鐘曼哈頓景色依然，人還在布魯克林大橋下，首游未竟成功；隔天洋流仍是適合環泳的潮汐，但後天就要離開，在紐約一個多月空手而回嗎？在紐約開放水域協會（New York Open Water）協助下，許汶而咬牙答應後就返回住處睡覺調整狀態。

回顧兩天的身心加預算 的挑戰，她說，這些成本都很高的，光是訂一艘導航船，跟協會做所有相關認證，將近新台幣30萬元。在曼哈頓游了2次就付2次的錢喔，並不是第2次就不用付錢喔。她笑說：「要精打細算啦。」

「回看影片和照片，覺得好開心，可以看到國旗在整個環曼哈頓的路徑上飄揚，我在游泳過程看著這面國旗。大家也知道我們在很多場合無法用國旗出場，這種挑戰場合絕對可以用我們的國旗。」

結束紐約泳程，許汶而轉往倫敦，下月返台。她表示，回家就要馬不停蹄工作，繼續教學與開放水域的推廣。台灣是海島，但民眾很怕水，像背對海洋的島民，這是可以風險控管的，普及教育讓民眾瞭解安全與危險。

許汶而強調，「藍色經濟，已開發國家領先很多，台灣值得學習。」很開心在不同的舞台、國家，讓更多人看到台灣也有人從事這樣的運動，這是為台灣發光的機會。