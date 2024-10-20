史泰登島68歲華婦失蹤 警籲民協尋

住在史泰登島北部的68歲華女余翠麥(音譯)失蹤。(警方提供)

居住在史泰登島 的一名68歲華婦19日(周六)失蹤，警方19日晚間發出通告籲民眾協尋。

轄區主要為史島北部的市警120分局19日接到報案， 68歲的史島華裔 女性余翠麥(Cui Mai Yu，音譯)離家失蹤。余翠麥居住在史泰登島北岸新布萊頓區(New Brighton)的富蘭克林大道(Franklin Ave.)，在展望大道(Prospect Ave.)和阿諾德街(Arnold St.)之間。

余翠麥家人19日上午大約8時最後一次在家裡看到她。據其家人描述，余翠麥膚色較白，身高約5呎3吋，體重約130磅，頭髮花白，棕色眼睛，家人最後一次看到她時，她身穿藍色外套、黑色褲子和黑色運動鞋。

余翠麥失蹤後，家人非常著急，在住家周圍和余翠麥常去的地方找不到人後報警。截至發稿時，警方仍沒有找到余翠麥。

警方呼籲民眾若看到與照片特徵類似的人，可立刻撥打警方熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。