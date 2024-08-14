長島美甲店車禍 3傷者求償數百萬

釀四死九傷車禍的肇事駕駛嫌犯施瓦利，在最近接受採訪時，首度承認自己有罪，「我的命運已定，對我來說，一切已經結束了。」(美聯社)

長島 美甲店的慘烈車禍再添新訴訟，三名受害者近日對肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)及售酒給他的酒商提起數百萬元訴訟；施瓦利在最近的採訪中對受害者家屬表達了簡短的歉意，認為「命運已定」，也承認自己有罪。

在6月末釀長島美甲店四死九傷車禍的肇事駕駛施瓦利在本月初出庭時，對檢方提出的四項二級謀殺罪表示不認罪；檢方表示，施瓦利在車禍事故前，喝了兩瓶酒精度數為42度的烈酒，面臨共38項重罪指控，且被法官下令收押、不得保釋。

9日，54歲的傷者米拉(Nicole Miele)向施瓦利、以及向其銷售酒精的酒商Stant's Liquor提起訴訟。米拉的律師表示，根據紐約的「酒吧/酒館法」(Dram Shop Law)條文規定，如果當事人明顯酒醉，業者仍提供服務並造成當事人蒙受損害者，業者必須承擔損害賠償責任。米拉還將「Hawaii Nail & Spa」和擁有該美甲店的Yong Fang LLC列為被告，理由是沒有在店鋪前安裝防撞柱或其他障礙物。

此次車禍中同樣受傷的母女安娜(Ana)和卡羅爾(Carol Garcia)也提起了訴訟。她們的律師指控施瓦利的行為疏忽、粗心、魯莽，導致兩人遭受嚴重傷害。23歲的卡羅爾骨盆斷裂，肩膀撕裂，可能還有髖骨骨折；54歲的母親安娜臉部有深刻裂傷，嚴重肩部疼痛，可能需要手術。兩位女士都在等待更多醫學檢測 以確認完整的傷情。

本周，同樣在此次車禍中受傷的母女安娜(Ana)和卡羅爾(Carol Garcia)也對施瓦利和酒商提起訴訟。代表這對母女的律師表示，她們當時坐在沙發上，「車子從後面撞來，將她們兩人從沙發上抬起，23歲的卡羅爾骨盆斷裂，還可能髖骨骨折，肩膀有撕裂，並且頸部有問題。54歲的母親安娜臉部有很深的裂傷，嚴重的肩部疼痛，可能需要手術。」

二人仍在等待醫學測試結果，以獲得更完整的傷情描述。這位律師說，這對母女都在一家熟食店工作，但嚴重的傷勢她們無法返回工作。

此外，嫌犯施瓦利此前受訪時，簡短表示對遇難者家庭「感到抱歉」，並迅速補充道：「我不喜歡去想這件事。」施瓦利是退伍海軍軍人，已經離婚兩次，目前無業且無家可歸，常年住在汽車旅館，他自述過去的生活是起床、買酒、到處開車和打電話閒聊。