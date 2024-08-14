4警探涉嫌詐領紓困金 最重恐判30年

四名紐約市警警探涉嫌詐領PPP被捕，在東區聯邦法院被起訴。(美聯社)

紐約聯邦東區檢察官近期發布消息，四名紐約市警的警探涉嫌欺詐聯邦政府 在新冠疫情 期間，開放給企業申請的「薪資保障計畫」(Paycheck Protectio Program，簡稱PPP)，遭控多項聯邦欺詐指控，罪成最高面臨30年的監禁。

法律文件顯示，涉嫌詐取「薪資保障計畫」(PPP)紓困金 的四名警探包括46歲博爾登(John Bolden)、42歲卡雷拉(Anthony Carreira)、78歲約翰森(Jacqueline Johnson)以及46歲的麥肯齊(Christian McKenzie)，其中博爾登是這場陰謀的主要策畫人。

調查披露，2020年5月至2022年10月間，博爾登為自己、共犯以及其他人共65人遞交偽造的申請表格，寫有關於企業的虛假信息如收入、就業詳情等，以獲得不屬於他們的救濟金；為了瞞天過海，博爾登還偽造國稅局表格，證明自己的合格條件。

聯邦執法人員的後續調查也發現，博爾登和卡雷拉涉及報稅業務，兩人濫用自己的職務來詐騙聯邦政府，以支援自身岌岌可危的企業；約翰森和麥肯齊則通過轉介，向人們介紹博爾登和卡雷拉的服務，過程中協助遞交假冒的申請表格。

博爾登、約翰森、以及麥肯齊於12日被警方逮捕，卡雷拉已同意之後會到警局自首，四人均面對聯邦欺詐指控、共謀電信欺詐罪等，若罪成將面臨最高30年監禁。

「被告們身為負責維護法律的執法人員，竟騙取了聯邦政府為因疫掙扎求生的企業所提供的救濟金」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，這項逮捕應提醒公眾，檢察官辦公室有決心起訴任何違反公眾信任、並利用疫情危機盜竊紓困金的人。