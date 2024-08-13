當她男友面 2無證客持刀強暴婦女

兩名無證客在康尼島強暴女性，並毆打其男友。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 海灘棧橋附近11日晚間發生一起強姦案，兩名無證客 手持尖刀威脅並毆打受害女性的男友，並在男友面前強暴這名女性。嫌犯隨後遭到警方逮捕，其中一名無證客甚至還有性犯罪前科。

據報導，11日晚10時左右，在康尼島Surf大道交16街附近，24歲的尼加拉瓜無證客波尼拉(David Davon-Bonilla)抓住一名46歲的女性並將其摔倒在地，他拿著一把尖刀抵著這名女性的喉嚨，強暴了這名女性，而他的同伴，37歲的墨西哥無證客莫里諾(Leovando Moreno)則擋住了試圖營救自己女友的一名34歲的男性，並用一根棍子毆打了這名男性。

事發地點正好在一處安置無證客的賓館外，距離布碌崙旋風球場(Brooklyn Cyclones Ballpark)和著名的Nathan's Famous Hot Dogs第一家店面都不遠。據知情者稱，這名46歲的女性受害者是一名遊民，從外州來到康尼島後，在海灘旁的棧橋下生活，事發時她正好與其男友在一起。事發後，這名女子被送往康尼島醫院(Coney Island Hospital)，據說目前情況穩定。警方表示，她的男友拒絕接受治療。

波尼拉被指控犯有一級強暴、二級攻擊、一級性虐待、脅迫罪和非法持有武器等罪行，而他的同夥莫里諾則因攻擊男性受害者，被控攻擊和非法持有武器等罪行。

據消息人士稱，波尼拉於2022年12月7日通過德克薩斯州的Eagle Pass進入美國，他是在穿過灌木叢潛入美國境內時，被邊境執法人員發現的。波尼拉曾住在布碌崙第三大道的La Quinta旅館，該旅館在最近的無證客潮中，改為無證客收容所。正是在那個賓館，波尼拉因性侵犯罪被捕，他於去年4月23日涉嫌在該賓館性侵犯了一名34歲的女子，這起案件發生在波尼拉非法入境四個月之後。

執法部門稱，波尼拉坐了幾個月的牢，在接受了認罪協議後被放了出來。不過，消息人士並沒有說明嫌犯波尼拉在獲釋後，為什麼還能被允許留在美國。