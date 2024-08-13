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皇后區可樂娜街頭鬥毆5人被刺傷 警緝3嫌

記者尤昱程／紐約報導
皇后區三名男子，在一起街頭鬥毆之中拔刀砍人。(市警局提供)
皇后區三名男子，在一起街頭鬥毆之中拔刀砍人。(市警局提供)

皇后區可樂娜(Corona)日前發生一起街頭鬥毆事件，起因為兩方人馬在街邊發生言語衝突，其中一方人馬拔刀刺傷了五名男子。市警局日前公布三名兇嫌監控錄像，呼籲公眾提供線索。

根據市警115分局報告，該案件發生於3日晚11時40分左右，地點位於37大道與100街的交界口，當時兩群男子互相對視並交換言語，隨後演變為暴力衝突，其中三名嫌疑人拔出刀子攻擊另外一群人。

襲擊結束後，三名嫌疑人沿著37大道往西邊方向逃跑。警方接獲報案電話後趕到現場，發現一名29歲男子腹部被刺傷，一名23歲男子左肩被割傷以及一名25歲男子被刺中軀幹。

急救人員將這三名傷者送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，據警方表示，其中兩名受害者情況危急。還有另兩名傷者則被送往紐約皇后區長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，情況穩定。

警方日前公布監視錄像，其中第一名嫌疑人膚色較淺，穿著一件胸前印有Guess標誌的白色T恤，配藍色破洞牛仔褲和白黑相間的運動鞋。第二名嫌疑人膚色中等，穿著白色Polo衫、藍色牛仔短褲和白色運動鞋。第三名嫌疑人膚色較淺，穿著黑色Polo衫、灰色牛仔褲和黑色運動鞋。

警方公布了嫌犯的照片和多段監控影像，呼籲公眾提供線索，幫助警方抓捕嫌犯歸案。如有發現嫌犯行蹤者，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至4日，115分局在今年共報告了379起重罪攻擊案件，較去年同期報告的273起增加了106起，增幅達39.4%。

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