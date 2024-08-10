皇后區2匪持刀搶18歲少年未遂 遭警緝

兩名嫌犯日前在皇后大道上持刀搶劫未遂，警方近日公布嫌疑人照片，希望大眾提供線索。(市警局提供)

皇后區陽邊(Sunnyside)近日發生一起搶劫未遂案，一名少年步行在皇后大道(Queens Blvd.)上遭遇兩名持刀搶匪的威脅，要求他交出現金和財物，但他成功逃跑；警方日前公布兩名嫌疑人照片，盼公眾協尋。

根據市警108分局報告，此案件發生於5日晚間8時左右，當時這名18歲的受害者步行在皇后大道上，途經一排關閉的商店，包括陽邊中心影院(Sunnyside Center Cinemas)和一間儲蓄 銀行時，兩名犯罪嫌疑人開始尾隨他。

市警表示，這兩名嫌疑人拿出預先藏好的利刃，逼迫這名受害者交出現金與貴重物品，但受害者拒絕，並往43大道逃跑，在過程中並未受傷。而犯罪嫌疑人則是沿皇后大道向西逃跑，目前仍未被逮捕。

紐約市 警局7日發布了兩名嫌疑人的監控影像，並描述他們的膚色中等，年齡在十幾歲。其中一人騎著一輛滑板車，留有長黑髮，穿著白色T恤、藍色牛仔褲、黑色運動鞋和藍色口罩 。他的同夥也戴著藍色口罩，穿著黑色連帽衫、白色短褲和黑色運動鞋，還背著一個黑色背包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至4日，108分局在今年已報告了149起搶劫案，比去年同期報告的155起減少了6起，下降了3.9%。