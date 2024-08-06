紐約客談／救治安 心理健康也重要

近日紐約再出地鐵 無故襲擊案件，一女子無來由地將兩位不相干的受害者推下月台，所幸當時並無列車開過，兩名受害者也僅受輕傷。雖然紐約市 警(NYPD)出具的數據顯示，今年第二季度地鐵襲擊案低於去年同期，但去年的犯罪率可是幾十年來的新高，因此即便案發率從去年的紀錄高點下降，也並不能證明如今的治安足以讓市民信賴。

此前震動人心的高慧民 (Michelle Go)案，就是因為一位患有精神疾病的遊民，將這名華裔女子在地鐵高峰期間推下月台，導致她不幸遇難。而今年3月又出一起有精神病史的嫌犯作案事故，受害者也當場死亡。這些血淋淋的先例讓人怵目驚心，也會讓市民不禁疑慮，是否地鐵不斷增加的警力和隨處可見的配槍警員，都無法有效保證市民的人身安全？

根據紐約市府在今年5月發布的精神健康報告，在紐約的600萬成人市民中，每四位就有一位患有精神健康問題；在青少年中，也有近半數患有輕度至重度的抑鬱症。誠然，在紐約這樣快節奏、高壓力的都市，過高的消費負擔和競爭壓力，讓許多市民的精神狀況都不堪負荷。而不穩定的精神狀態，就會導致部分市民在衝動與混沌中犯罪，以上提到的兩起地鐵襲擊案，就均為精神有疾病的嫌犯所為。

前任市長白思豪發起的名為B- HEARD的項目，就是在應對與精神病患者相關的911報警電話時，派出一隊訓練有素的心理醫生而非警察，這樣能在最大程度上以非暴力手段解決危機。但這一項目在去年也被市長亞當斯砍去預算，除了在試點地區實行外並沒有得到全市推廣。或許在如今的紐約，比起愈來愈多的警察，我們需要更多的資金與人力來解決的是市民的精神健康危機。