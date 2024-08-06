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地鐵站內惡意推2遊客落軌 女嫌被逮

記者曹馨元／紐約報導
曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站5日凌晨發生一起襲擊案，一名女性嫌疑人將兩名遊客推入軌道，幸好未造成傷亡。(本報檔案照)
曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站5日凌晨發生一起襲擊案，一名女性嫌疑人將兩名遊客推入軌道，幸好未造成傷亡。(本報檔案照)

曼哈頓下東城地蘭西街地鐵站5日凌晨發生一起襲擊案，一名女性嫌疑人將兩名遊客推入軌道，幸好未造成傷亡，目前嫌犯已被逮捕，被控兩罪。

根據市警消息，案件發生在5日凌晨約2時17分，42歲的女子巴茨(Ebony Butts)將兩名女性推下地蘭西街與艾塞克斯街(Delancey Street-Essex Street)地鐵站的F線軌道。巴茨隨即被捕，被控犯下威脅他人安全(Reckless Endangerment)罪與襲擊罪(Assult)。

兩名受害者為年齡27及28歲，因被推下後沒有列車經過，幸而在路人的幫助下被救起。兩名女士被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，僅受輕傷，狀態穩定。兩位受害者均非為亞裔。

嫌疑人的犯罪動機目前尚不清楚，但據了解嫌疑人並不認識這兩名受害者。紐約郵報報導稱，這兩名受害者均為來自墨西哥的遊客。

紐約市警(NYPD)的數據顯示，去年在紐約地鐵系統中遭遇襲擊的人數創下1996年以來的新高，約每天有1.5起襲擊事件發生在地鐵站或車廂內。但近期的最新數據也顯示，與2023年同期相比，今年4月1日至6月30日的交通犯罪率下降了近14%。

紐約地鐵由於建設年代久遠，並未像很多新興城市那樣在月台邊緣設有安全門，因而跌下軌道一直是地鐵乘客的一大安全隱患。在新冠疫情的中後期，因為仇恨罪和精神疾病問題的激增，將人惡意推落地鐵月台的惡性案件也有所上漲。

2022年1月，華裔女子高慧民(Michelle Go)於高峰時段在時報廣場地鐵站內，被患有精神疾病的遊民推下月台、不幸遇難，造成社會譁然。而今年3月，又有有過精神病史的嫌犯被控於曼哈頓東哈林區(East Harlem)的地鐵站內，將一名53歲的陌生男子推下月台。當時正有一列4號線列車進站，被害人在無預警的情況下被列車撞擊，當場死亡。

地鐵站 曼哈頓 高慧民

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