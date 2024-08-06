偷天換日竊鑽戒 華裔大盜4罪起訴

涉嫌盜竊數十萬元珠寶的華裔跨國大盜萬耀榮，在曼哈頓以四項重罪被起訴。他同時也面臨其他州郡的指控。(取自納蘇郡警局)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和紐約市警總局局長卡班(Edward Caban)5日聯合宣布，以四項重罪罪名起訴涉嫌在紐約多家高級珠寶店，盜竊價值數十萬元鑽戒的華裔國際大盜萬耀榮(Yaorong Wan，音譯)。

萬耀榮行竊足跡遍及南韓和美國，他涉嫌於今年3月在曼哈頓洛克菲勒中心的蒂芙尼專賣店，盜竊價值25萬5000元的高級鑽戒。(記者許君達／攝影)

根據起訴書，萬耀榮於今年3月4日前往位於第五大道洛克菲勒中心的蒂芙尼珠寶店(Tiffany & Co.)，要求試看一枚價值22萬5000元的鑽戒，在假裝試看的過程中，他使用隱祕手法將真品塞入手掌，然後將一枚贗品交還給店員。直到一周之後，蒂芙尼進行店內盤點時，才發現鉑金天然鑽石材質的天價鑽戒，已被人造寶石製成的贗品調包。

3月12日，萬耀榮又前往位於哈德遜廣場(Hudson Yards)的卡地亞珠寶店(Cartier)，要求試看兩枚鑽戒和兩塊手表，隨後他趁店員分神之時，交回了其中一枚鑽戒，並趁亂將另一枚價值2萬4000元的鑽戒放入口袋後離開。

嫌疑人萬耀榮被控一項二級重竊罪(Grand Larceny)、一項二級持有贓物罪(Criminal Possession of Stolen Property)以及一項三級重竊罪和一項三級持有贓物罪。

根據此前的報導，現年49歲的萬耀榮為一名跨國大盜，他曾因在南韓 的蒂芙尼珠寶店盜竊價值超過33萬元的珠寶，而被國際刑警組織發布紅色通緝令。而在逍遙法外多年後，他又於2023年年末走線進入美國。此後，他在不到半年的時間內先後在佛州邁阿密、加州比佛利山莊(Beverly Hills)以及新澤西和紐約長島 等地，瘋狂作案多起，盜竊價值數十萬元。

今年5月，萬耀榮在長島納蘇郡落網。警方在他位於法拉盛的住處，搜出了多枚尚未出手的贓物，以及用來使用調包計的贗品鑽戒。

萬耀榮曾經的同居女友在接受媒體採訪時透露，他的身分背景神祕，他自稱是中國人，說中文、使用微信 ，然而警方則認為他來自南韓。目前，萬耀榮被關押在納蘇郡，同時面臨納蘇郡和來自其他州的刑事指控。