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8大道2電單車劫匪1個月連犯9案 警通緝

記者胡聲橋／紐約報導
兩名電單車劫匪在8大道附近，犯九宗街頭劫案。(警方提供)
兩名電單車劫匪在8大道附近，犯九宗街頭劫案。(警方提供)

今年6月，兩名騎電單車的劫匪布碌崙(布魯克林) 8大道附近一連犯下九宗街頭劫案，受害者包括華裔男女。警方經過數周調查後，取得了其中一名涉案劫匪的照片並將其公之於眾，對這名匪徒進行通緝。

根據市警的調查，這九宗街頭劫案全部發生在晚間11時至11時45分之間，受害者都是夜歸的居民，其中包括一名72歲的男性長者。

警方稱，這兩名劫匪於6月12日開始作案，當天分別在漢密爾頓公園路(Fort Hamillton Parkway)交62街，8大道交54街處搶劫了兩名女性。兩名受害者都是被推倒後在馬路上後被搶走身上的財物。

6月15日晚間，這兩名匪徒又搶劫了三人，一名女性在6大道44和45街之間，一名男子在57街6和7大道之間，另有一名男子在8大道交55街附近遭劫，其中一名受害者是72歲的男子，他遭劫後受了重傷。

6月28日，這兩名劫匪再次作案，一名男子在6大道交53街，一名婦女在10大道交67街，另一名男子在奧溫頓大道(Ovington Avenue)交10大道，還有另一名男子在12大道交73街被搶。最後一名受害者的摩托車被搶走。

這些案件發生後，市警66、68和72分局警員先後到場調查，經過數周追查，警方從案發現場附近的監控錄像取得其中一名劫匪的照片。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 布碌崙 華裔

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