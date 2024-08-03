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3個月「零元購」9家店 警通緝盜竊團伙

記者高雲兒／紐約報導
紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)
紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)

紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙，這個團伙在過去三個月內，在紐約市三個行政區的九家運動服裝店進行了系列盜竊，最大的一次案件發生在6月下旬於皇后中心商場，涉案總金額超過4萬元。警方近日發布了緊急懸賞，呼籲公眾提供任何可用的線索。

紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)
紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)

根據紐約警方，6月28日下午3時左右，大約六名嫌犯進入位於皇后大道西90-15號的JD Sports商店，偷走了大約9800元的商品。然後，這些嫌犯駕駛一輛灰色麵包車逃離，行駛方向不明。

紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)
紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)

在此之前，這個團伙在布碌崙(布魯克林)進行了兩次盜竊，盜取約9431元的衣物；他們也曾在5月下旬至7月中旬，對布朗士的六家商店進行了多次盜竊，累計盜取超過2萬8000元的商品。這九次盜竊中，團伙共盜取了約4萬7000元的商品，所有案件均無人受傷。

紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)
紐約警方正在追捕一個專門盜竊零售商店的團伙。圖中為嫌疑人。(警方提供)

紐約警方釋出了一系列監控影像，顯示這幾名嫌疑人在其中一家運動用品店內大搖大擺盜竊。他們指出其中五名嫌疑人，年齡在21至29歲之間，都戴著口罩和頭套來隱藏身份。警方希望公眾提供線索，並懸賞3500元給信息提供者。

警方表示這些嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布朗士 布碌崙 紐約市

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