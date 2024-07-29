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紐約凶殺案發率 仍高於疫情前

記者尤昱程／紐約報導
紐約市凶殺案發率目前仍然高於疫情前水平。(路透)
紐約市凶殺案發率目前仍然高於疫情前水平。(路透)

一份研究報告顯示，全美平均凶殺案發率已大致回歸甚至低於疫情前水平，尤其在許多主要大城市都有所降低，然而，這個數字在紐約市仍遠高於疫情前。

根據刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)最新發布的年中犯罪報告，截至2024年上半年，紐約市凶殺案發率較去年同期有所降低，不過與2019年同期相比，還是高出了約20%。

根據刑事司法委員會數據，疫情初期的2020年夏季，紐約市的凶殺案發率急遽上升，與2019年相比增長了33%，並在夏季結束時飆升了約90%。此後，該數據逐年下降，但四年來依然維持高於疫情前的水平。

疫情以前，紐約市每10萬人中約有1.5人遇害，今年上半年，此數據保持在每10萬人中會有1.8人遇害，與疫情前相比雖僅差0.3，但這意味著在全市830萬的人口當中，多了約25名紐約人遭謀殺。

儘管紐約市的凶殺案發率保持高位，但全美的凶殺案發率比2019年上半年下降了2%，這主要由傳統上凶殺案發率較高的大城市驅動—包括聖路易斯(St. Louis)自2019年以來下降了23%，費城(Philadelphia)下降了19%，巴爾的摩(Baltimore)大幅下降了40%。

而根據市警局(NYPD)的最新數據，紐約市的整體犯罪率在下降，2024年迄今為止下降了2.2%。槍支暴力事件下降了11.5%，這意味著本市減少大約50名槍枝暴力受害者。

市警局辦公室表示，看見犯罪率數字降低相當欣慰，不過哪怕只是一次槍擊或是一次謀殺，永遠都是不應該發生的，市警局將會致力往改善治安的正確方向發展。

疫情 紐約市 費城

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