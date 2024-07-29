皇后區少年陳屍月台 疑地鐵衝浪釀禍

儘管市府極力宣傳，地鐵衝浪行為仍未減少。(市捷運局提供)

皇后區一名15歲少年26日被發現陳屍於地鐵站 ，根據警方報告，這名少年可能是因為地鐵衝浪(subway surfing)事件而喪命；今年至今，紐約市已回報共計104起地鐵衝浪事件，其中有三起致命事件。

市警表示，26日下午約5時30分接獲民眾報案，抵達位於洛克威海灘(Rockaway Beach)的海灘90街(Beach 90th Street)地鐵站時，發現這名少年已失去生命跡象，並且頭部有明顯外傷，急救人員當場宣告他死亡，確切死因仍在調查中。

根據市警局數據，去年，警方記錄了143起地鐵衝浪事件，其中有五人死亡，並逮捕了133人因在列車上方逗留而被逮捕；而今年至今已經發生了至少104起地鐵衝浪事件，其中有三起致命事件，警方一共逮捕了99人。

今年1月，一名少年在南布碌崙(布魯克林)試圖地鐵衝浪時喪命，同月一名50多歲的男子在展望公園(Prospect Park)站地鐵衝浪時被火車撞死。上月則有一名13歲的少年在布朗士從6號線地鐵頂部墜落後死亡。

隨著社群媒體 TikTok和Instagram的推波助瀾，地鐵衝浪在青少年間大幅流行，去年秋天，市長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA )啟動了一項名為「地鐵衝浪可致死：為了活下來，請坐在車廂內」的公共信息宣傳活動。市警局也向地鐵衝浪熱點車站增派額外警力。

此外，MTA也敦促社群媒體公司刪除地鐵衝浪影片。今年2月，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，根據MTA的分析發現，自2019年到2022年間，年輕人在出現地鐵火車頂上的各式影片數量激增了160%，造成模仿行為劇增。