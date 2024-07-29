跨州槍枝毒品販運網 州檢破獲

經過一年的跨州行動，當局成功摧毀了一個覆蓋紐約州、新澤西州和佛羅里達州的槍支和毒品販運網絡。(州檢察長辦公室提供)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)日前宣布，經過一年的跨州行動，當局成功摧毀了一個覆蓋紐約州、新澤西州 和佛羅里達州的槍支 和毒品販運網絡。該網絡在紐約市銷售武器、幽靈槍支(ghost guns)以及古柯鹼，主犯甚至拉母親共謀。

此次行動共繳獲了74件槍支，包括九支突擊步槍、八支突擊手槍和四支幽靈槍，超過2100發彈藥，以及500克價值1萬5700元的古柯鹼。13名涉案人員被捕，被指控罪名高達358項。

調查從去年8月開始。當時，州檢察長辦公室注意到了家住新州帕特森(Paterson)的瓦斯奎(Anthony Ortiz Vasquez)。證據顯示，瓦斯奎組建起了一個十多人組成的犯罪網絡，負責購買、儲存、運輸和銷售非法槍支及配件。

瓦斯奎從五名嫌犯手中購買槍支，其中一些經過自訂塗裝，從佛州郵寄至新澤西。為避開監控，他們常用「玩具」、「運動鞋」或「內褲」等暗語來指代槍支，還將彈藥稱為「食物」，將快速射擊裝置稱為「開關」，並通過Zelle和CashApp進行現金轉帳。

為了壯大自己的犯罪帝國，瓦斯奎甚至招募了其母親幫助搬運、隱藏、儲存和購買槍枝。其餘嫌犯還常協助瓦斯奎將槍支、快速射擊裝置、大容量彈匣和彈藥，從新州運至曼哈頓的華盛頓高地(Washington Heights)，並挑選了某一處隱匿街角進行交易。

在運輸過程中，他們還變著法子偽裝武器和彈藥，例如會用毯子和床單包裹槍支，或將其藏在環保購物袋中，甚至用吉他盒隱藏突擊步槍。

詹樂霞表示，攻擊性武器和幽靈槍是社區面臨最大的威脅之一，將盡一切努力防止它們進入紐約，並阻止不法分子從暴力中獲利。「保護紐約人免受槍支暴力需要共同的努力，我感謝我們的執法夥伴對公共安全的承諾。」