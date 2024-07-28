2按摩華女涉賣淫被捕 疑人口販賣受害者

紐約州警方26日逮捕了兩名在上州涉嫌賣淫的華人女性。圖為涉案按摩院。(取自紐約州警網站)

紐約州 警方26日逮捕了兩名在上州 涉嫌賣淫的華人女性，並對其控罪；據悉，這兩名華女 可能是人口販賣的受害者。

紐約州警方稱，多名當地居民向警方投訴，位於上州鮑德溫斯維爾(Baldwinsville)道納街路(Downer Street Road)2265號的祥麗健康水療中心(XiangLi Wellness Spa，音譯，下同)涉及可疑活動，於是警方對該地點進行突擊檢查。

26日來自紐約法拉盛的59歲劉麗艷(Liyan Liu)，和來自中國的61歲周淑琴被捕，兩者均被控非法執業(Unauthorized Practice of a profession)的E級重罪，其中劉麗艷還面臨一項賣淫罪(Prostitution)。

初步調查顯示，這兩名華女居住在水療中心內，並為顧客提供性服務以換取金錢；警方從當地法院獲得搜查令，進入水療中心內查獲了其帳簿、價格表、避孕套、商業紀錄和一些電子設備。

警方表示，這兩名女性在水療中心內睡覺和生活，是非法按摩院會出現的典型情況，並指出他們很可能是人口販賣的受害者；維吉尼亞州(Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方從去年末開始逮捕涉嫌賣淫的16名華裔女郎，並提到這些華人可能與一個涉嫌在美國東岸從事商業性人口販賣的中國犯罪團夥有關。