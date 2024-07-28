我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

2按摩華女涉賣淫被捕 疑人口販賣受害者

記者高雲兒／紐約報導
紐約州警方26日逮捕了兩名在上州涉嫌賣淫的華人女性。圖為涉案按摩院。(取自紐約州警網站)
紐約州警方26日逮捕了兩名在上州涉嫌賣淫的華人女性。圖為涉案按摩院。(取自紐約州警網站)

紐約州警方26日逮捕了兩名在上州涉嫌賣淫的華人女性，並對其控罪；據悉，這兩名華女可能是人口販賣的受害者。

紐約州警方稱，多名當地居民向警方投訴，位於上州鮑德溫斯維爾(Baldwinsville)道納街路(Downer Street Road)2265號的祥麗健康水療中心(XiangLi Wellness Spa，音譯，下同)涉及可疑活動，於是警方對該地點進行突擊檢查。

26日來自紐約法拉盛的59歲劉麗艷(Liyan Liu)，和來自中國的61歲周淑琴被捕，兩者均被控非法執業(Unauthorized Practice of a profession)的E級重罪，其中劉麗艷還面臨一項賣淫罪(Prostitution)。

初步調查顯示，這兩名華女居住在水療中心內，並為顧客提供性服務以換取金錢；警方從當地法院獲得搜查令，進入水療中心內查獲了其帳簿、價格表、避孕套、商業紀錄和一些電子設備。

警方表示，這兩名女性在水療中心內睡覺和生活，是非法按摩院會出現的典型情況，並指出他們很可能是人口販賣的受害者；維吉尼亞州(Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方從去年末開始逮捕涉嫌賣淫的16名華裔女郎，並提到這些華人可能與一個涉嫌在美國東岸從事商業性人口販賣的中國犯罪團夥有關。

華女 紐約州 上州

上一則

遊民逗留華埠銀行 報警送醫

下一則

警突擊布碌崙華人無牌菸草店 搜出毒品 勒令停業

延伸閱讀

完善人口普查資料庫網站參與一小時線上視訊研究可獲40元報酬

完善人口普查資料庫網站參與一小時線上視訊研究可獲40元報酬
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
抗議以色列總理國會演說 23人華府被捕

抗議以色列總理國會演說 23人華府被捕
日本人口創有紀錄來最大幅萎縮 外來人口趕不上缺口

日本人口創有紀錄來最大幅萎縮 外來人口趕不上缺口

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服