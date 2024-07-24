涉下東城棒襲華婦 14歲華男被捕控罪

下東城棒擊華婦案，其中一名14歲華裔少年被捕。(市警提供)

一名來自史泰登島 (Staten Island)的華人女性，早前於日間在曼哈頓下東城行走時，遭到兩名陌生男子用棒球棍襲擊，造成頭部和腿部受傷，嫌犯則被指為兩名亞裔 青年；經過搜捕，華埠 市警五分局在23日將兩嫌中一人抓獲，其為14歲的華裔少年。

根據市警(NYPD)報告，在上月26日下午約2時08分先後，58歲的受害者石雅楠(Yanan Shi, 音譯)在華埠旁的門羅街(Monroe St)交市場街(Market St)一帶行走時，遭兩名身分不明的人員接近並用棒球棍多次擊打。隨後，兩名嫌犯徒步逃離現場，而石雅楠則因腿部受傷和頭部腫脹被送至醫院。

案發後，警方公布兩名嫌犯的影像，其顯示二人為亞裔面容。經過多日緝捕，五分局警員在23日將其中一人抓獲。據警方消息，警員在當日上午9時50分前後，將一名14歲的青年抓捕，並對其提出兩項指控，為企圖造成嚴重身體傷害的襲擊和二級攻擊罪。

知情人表示，此青年為華裔，因其屬未成年人，犯罪歷史則無法對外公開。監視錄像顯示，石雅楠在遭到襲擊前，曾在走路時低頭操作手機，而嫌犯則從其身後靠近，其中一人拿出球棒打在她的後腦勺上。

石雅楠隨後用手捂頭並轉身查看，而嫌犯則將她推至人行道邊的角落，並對她拳打腳踢和用球棒猛擊其身體。監控錄像顯示，遭到襲擊的石雅楠蹲在地上、表情痛苦不堪，且隨身物品散落滿地，數分鐘過後才緩緩起身。目前，她正在家中恢復。

另有知情人表示，兩名肇事青年來自布碌崙(布魯克林)華人社區，因受他人指示而襲擊石雅楠。本報無法獨立核實此消息。據了解，石雅楠來自史泰登島，遇襲前剛從曼哈頓一家老年照護中心下班。

市警數據顯示，五分局轄區在截至本月21日的過去近一月內，共發生57起襲擊案件，較往年同期增加14%。