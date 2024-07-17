布碌崙地鐵強吻、襲胸少女 警緝亞裔色狼

布碌崙地鐵近日出現一名亞裔色狼，嫌犯強吻受害人並襲胸，市警盼民眾提供線索捉拿此人。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)地鐵 近日出現一名亞裔 色狼，嫌犯強吻受害人並襲胸，市警盼民眾提供線索捉拿此人。

根據市警68分局消息，6月18日大約中午12時30分，一名15歲少女正坐在南向N線地鐵上，這時一名不明身分的人靠近她，首先用言語恐嚇，聲稱如果不從就要打她，然後一把抓住她的臉進而強吻。然後，這名嫌犯將他的手伸進受害人的衣服，抓住受害人的胸部。作案後，嫌犯步行逃離現場，進入一列曼哈頓方向的地鐵。

受害人經過簡單治療後離開現場。根據警方公布的照片，嫌犯膚色較淺，可能是亞裔，大約50歲左右，體型肥胖，禿頂，沒有鬍子，最後一次被見到時身穿粉色和白色條紋短袖和黑色褲子。

呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。