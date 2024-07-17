我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

布碌崙地鐵強吻、襲胸少女 警緝亞裔色狼

記者和釗宇／紐約報導
布碌崙地鐵近日出現一名亞裔色狼，嫌犯強吻受害人並襲胸，市警盼民眾提供線索捉拿此人。(市警提供)
布碌崙地鐵近日出現一名亞裔色狼，嫌犯強吻受害人並襲胸，市警盼民眾提供線索捉拿此人。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)地鐵近日出現一名亞裔色狼，嫌犯強吻受害人並襲胸，市警盼民眾提供線索捉拿此人。

根據市警68分局消息，6月18日大約中午12時30分，一名15歲少女正坐在南向N線地鐵上，這時一名不明身分的人靠近她，首先用言語恐嚇，聲稱如果不從就要打她，然後一把抓住她的臉進而強吻。然後，這名嫌犯將他的手伸進受害人的衣服，抓住受害人的胸部。作案後，嫌犯步行逃離現場，進入一列曼哈頓方向的地鐵。

受害人經過簡單治療後離開現場。根據警方公布的照片，嫌犯膚色較淺，可能是亞裔，大約50歲左右，體型肥胖，禿頂，沒有鬍子，最後一次被見到時身穿粉色和白色條紋短袖和黑色褲子。

呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 亞裔 布碌崙

上一則

誤報華人刺殺川普 紐約郵報網文致歉 華社反饋不一

下一則

班森賀華男打乒乓心臟驟停 幸球友華醫緊急救回

延伸閱讀

曼哈頓和布碌崙6起名表劫案 警緝2男1女

曼哈頓和布碌崙6起名表劫案 警緝2男1女
假意好心騙女子下車 布碌崙2男盜走車內貴重物品

假意好心騙女子下車 布碌崙2男盜走車內貴重物品
布碌崙多間圖書館 恢復1周7天服務

布碌崙多間圖書館 恢復1周7天服務
布碌崙華男失蹤 警尋線索

布碌崙華男失蹤 警尋線索

熱門新聞

紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」