在緬因州種大麻 紐約7華裔被訴

在緬因州涉嫌非法大麻種植的紐約華男陳振忠。(警方提供)、

緬因州林肯郡(Lincoln County)執法當局今年1月在該郡傑克遜、懷特菲爾德(Whitefield)和切爾西(Chelsea)三個小鎮對大麻 非法栽種地點進行了六次突擊檢查，逮捕了七名紐約華裔 男女，並對另一人開出罰單。其中三名男女近日在林肯郡刑事法庭單獨過堂時拒絕認罪。

法庭文件顯示，1月17日，執法人員在傑弗遜鎮打擊非法種植大麻的行動中，在洛克蘭路(Rockland Road)107號遇到了來自紐約市的45歲華裔男子陳振忠(Zhen Zhong Chen，音譯，下同）。執法人員在突擊檢查該地址發現了500棵大麻植物，陳振忠隨後被捕，林肯郡警探後來通過嫌犯的紐約州駕駛執照確定其身份，發現其名字出現該地址住宅的房契上。陳振忠涉嫌栽種超過500棵大麻而被控B級犯罪(Class B offense)，他於11日過堂時拒絕認罪，下次出庭訂於23日。

在緬因州涉嫌非法大麻種植和販運的紐約華男劉維煥。(警方提供)

42歲的布碌崙 (布魯克林)男子劉維煥(Weihuan Liu)是在對懷特菲特鎮傑佛遜路91號的一次執法行動中被捕的。執法人員稱當場查獲了700多株大麻和40磅加工過的大麻。他因涉嫌非法販運管制藥物和種植大麻被控犯有B級犯罪，他在11日提堂時也拒絕認罪。

在緬因州涉嫌非法大麻種植和販運的紐約華女李煥英。(警方提供)

57歲來自紐約市的李煥英(Huan Ying Li)是在懷特菲爾德鎮北豪路(North Howe Road)333號被捕的，警方當場繳獲了近30磅加工過的大麻。林肯郡的房地產紀錄顯示，她於2019年11月購買了該處地產，她被指控販運20磅大麻，屬於B級犯罪。她也拒絕認罪，下次出庭是23日。

在緬因州涉嫌非法大麻種植和販運的紐約華男李銘達。(警方提供)

第四名被控華裔男子是41歲來自布碌崙的李銘達(Ming Da Li)，他在切爾西鎮庫柏路(Cooper Road)754號被捕，警方當場繳獲900棵大麻植物，他被控非法種植大麻和販運大麻。不過，因為他的律師出現醫療緊急情況，過堂被推遲到29日。

另外三名在打擊非法種植大麻行動中被捕的紐約華裔將稍後在林肯郡刑事法庭過堂，他們被指控的罪名都是非法種植或販運大麻。