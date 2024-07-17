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烏龍一場 爺爺日托中心欲接孫被當綁架

記者尤昱程／紐約報導

市警109分局16日公布一名據稱試圖從日托中心綁架孩童的男子照片，希望公眾協助指認；但經查證後發現，此名男子其實為中心內另一位孩童的爺爺，日托中心表示可能因對方「發音不清」，職員誤以為是要接另名孩童，才造成此場誤會。

根據市警109分局的描述，此事件發生在15日下午4時50分左右，有名男子進入位於法拉盛利維特街(Leavitt St.)上的一間日托中心，並告訴工作人員他是來接一名孩子的。

市警表示，這名男子告訴員工他來接一名3歲的孩子，提供了這名孩子的名字，並聲稱孩子的父親出於一些原因會晚到20分鐘，所以由他來接送孩子。然而，該日托中心員工在當下並不相信這個說法。

該中心員工經進一步查詢後，發現該男子所提供的姓名並不在孩子的緊急聯絡人名單上，於是沒讓他接走孩子。而這名男子告訴日托中心，他會在門外等待，日托中心則向警方通報此事件。

本報16日聯繫該日托中心，對方表示，整起事件是一場烏龍，這名男子其實是另一名孩童的爺爺，「可能因為他的發音不清楚，當天值班員工誤以為他是要來接另名孩子，才造成此誤會。」

此事件也經過該孩童的父親證實，市警也於16日下午4時撤回協尋通知，而日托中心則表示，中心遵守嚴格的接送規範，確保孩子只交給列在批准接送名單上的人，或經父母授權的人，以確保孩子始終保持安全。

法拉盛

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