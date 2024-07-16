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警提醒：留意「捐款」詐騙 手機勿交於人

記者胡聲橋／紐約報導
市警建議民眾，前往警局門口的「電子商務交易區」進行線下交易。(市警提供)
市警建議民眾，前往警局門口的「電子商務交易區」進行線下交易。(市警提供)

位於南布碌崙(布魯克林)和史島的數個警局，最近向轄區內的居民發出警告，提醒居民留意一種新型的「捐款」騙局。警局還告知居民，為安全起見，在電子商務中，買賣雙方的物品交接最好在警局專門設置的「電子商務交易區」進行。

警方提醒居民新「捐款」騙局。(警方提供)
警方提醒居民新「捐款」騙局。(警方提供)

南布碌崙的市警72分局和市警62分局，以及位於史島的市警122分局，最近先後通過社群媒體向居民發出告示，不要上「捐款」騙局的當。轄區包括日落公園華人聚居區的市警72分局15日發布告示稱，在這種新型騙局中，嫌疑人通常先與受害人聊天，談論體育運動隊、學校活動等話題，或者談論非營利機構的活動。

嫌疑人隨後會請求受害者通過Venmo、Cash App、或Zelle為他們捐款，他們通常只是請求小額捐款。受害人捐款後，嫌疑人會說他們沒有收到捐款，可能哪裡出了問題，並主動要求查看受害者的手機。嫌疑人一旦拿到受害者的手機，就會將受害人帳戶中的大筆款項轉移到自己的帳戶內，然後迅速溜之大吉。該通告提醒居民千萬不要把自己的手機交給任何不認識的人；一旦居民成為受害者，一定要馬上報告警方。

轄區位於史島的市警122分局，6月在社群媒體上稱這種新型騙局為「籃球隊捐贈騙局」。122分局說，在行騙過程中，通常有多名十幾歲的青少年接近受害者，以購置隊服或集資的名義行騙。市警總局社區事務部和市警62分局，則是在5月底通過社群發出了對這種「捐贈」騙局的警告。

隨著線上交易，線下交貨活動日益頻繁，假交易實搶劫的事件也時有發生。為了防止此類搶劫案，警方建議居民到有實時監控的地點去交易。轄區包括班森賀華人聚居區的市警62分局，12日發表警示，建議交易雙方到警局專門設置的「電子商務交易區」(E-Commerce Exchange Zones)進行交易。該警示稱，紐約市警察局和捷運警察局每一個分局門口，都有這麼一個帶標識的區域，那裡照明良好，24小時有監控錄像。交易者無需走入警局，也無需預約，是線下交易的安全選項。

布碌崙 社群媒體 華人

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