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畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩

記者高雲兒／紐約報導
方書久稱最近接到一個可疑的詐騙電話，對方恐怕掌握他的許多身分信息，讓他十分擔憂。 (記者高雲兒／攝影)
方書久稱最近接到一個可疑的詐騙電話，對方恐怕掌握他的許多身分信息，讓他十分擔憂。 (記者高雲兒／攝影)

華裔國畫家方書久稱最近接到一個可疑的詐騙電話，對方恐怕掌握他的許多身分信息，讓他十分擔憂；目前他已經聯絡相關公司，他也希望以自己的經歷啟發他人，切勿洩漏個人信息。

方書久說，他大約在本月初接到一名自稱為italkbb客服的電話，對方稱方書久大約在6月10日到15日的時間段內，打了1700多個商業電話，「我說不可能的，我又不是商業人士，怎麼可能打這些電話？」對方稱，這些電話是由一個國內的號碼打出，而登記在冊的名字就是方書久。

方書久隨後撥打這名所謂的客服提供的號碼，並沒有接通，但他發現該號碼在湖南長沙註冊；於是方書久撥打中國警方電話，希望對方查出註冊該號碼的人，「但是警察問我，你的資料給誰了，誰有你的信息，我一聽就頭大了，我說我也算有點名氣，很多人都有我的名片，號碼、住址都有，對方說那沒辦法了」。

於是這樁報警就這樣不了了之。方書久在12日前往italkbb位於皇后區法拉盛的旗艦店，店內工作人員查詢方書久的號碼紀錄，發現過去一個月內並無客服撥打其電話；她透露類似的詐騙以前也時有發生，提醒方書久且切勿上當，她也會將相關情況轉介給公司負責人，請他們後續跟進。

italkbb公司網站張貼著謹防詐騙的通知。(italkbb官網截圖)
italkbb公司網站張貼著謹防詐騙的通知。(italkbb官網截圖)

italkbb公司網站也張貼著謹防詐騙的通知，稱「最近收到用戶反饋，有詐騙分子透過特殊方法模擬本司號碼，假冒本司員工，告知用戶其註冊號碼涉嫌詐騙，將被停機及追究法律責任。請您注意，這些電話屬詐騙行為，目的是誤導用戶騙取個人資料及財產。」

方書久說，他擔心掌握其個人信息的騙子從事其他犯罪活動；他也呼籲，民眾切勿輕易洩露個人信息。

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