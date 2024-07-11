史島汽車盜竊仍猖獗 一周12起

史島汽車盜竊仍猖獗，警方提醒居民注意。(本報資料照片)

儘管近年來史泰登島 的重罪案件呈下降趨勢，但汽車失竊案件卻一再發生，數量居高不下；根據警方紀錄，6月24至6月30日的一周內又有12輛汽車被盜，和前幾周相比有所減少，但警方仍提醒車主必須當心。

警方紀錄顯示，今年迄今為止，史島汽車失竊案件比去年同期減少了22%，從208輛減少到162輛；據警方最新統計，從6月24日至30日，全島共有10輛汽車和兩輛摩托車被偷，這些案件發生在全島各地，不少案件是在夜間發生的，一些車輛甚至是在車主的住家停車位或附近的街道上被盜，其中一些案件源於車主本身大意，警方呼籲駕駛人員必須採取必要的防範措施，避免車輛失竊。

據悉，6月24日凌晨3時，一部汽車停泊在牛頭區(Bulls Head)時被偷，該輛汽車是在車主將其停在住宅前馬路上被偷的；6月26日則有四輛車被盜，一輛是午夜時分在Arrochar區被盜，同時當日下午1時就有兩輛摩托車被盜，一部摩托車在托騰維爾區(Tottenville)被偷，另一部摩托車在休古諾區(Huguenot)失竊，第四輛車則是在西布萊頓區(West Brighton)被偷的。

隨後在6月27日清晨6時許，一名車主將汽車停在里奇蒙港(Port Richmond)時被偷，6月28日一連有三輛汽車失竊；6月29日清晨7時，一名車主報警稱其一部停在塔吉街(Targee Street)交迪卡大道(DeKalb Avenue)的汽車失蹤，當天下午1時左右，另一名車主在塔吉街交普羅伊場(Purroy Place)失車，30日清晨9時另一名車主也在費恩大道(Fern Avenue)交拉摩卡大道(Lamoka Avenue)丟失車輛。