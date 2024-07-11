時報廣場不平靜 4小時3人遭刺 1人被咬

時報廣場四小時內，三人遭刺一人被咬。(記者顏嘉瑩／攝影)

在治安波動和移民危機的雙重威脅下，被譽為「世界十字路口」的紐約市地標時報廣場 (Times Square)近期頻繁有暴力犯罪 發生，涉及槍擊、襲警和偷竊等，引發居民和遊客恐慌；在9日(周二)夜間至10日(周三)凌晨的四小時內，這一區域則連續發生罪案，導致三人遭刺傷和一人被咬傷。

市警表示，周二夜間到周三凌晨時分，時報廣場附近發生多起攻擊案件，導致三人被砍傷，另有一人被噴射胡椒噴霧並被咬傷；根據警方消息，多起不相關的案件，最終以一名26歲的男子在時報廣場7號線地鐵站 台上被砍傷右臂而告終，時間約為凌晨3時45分。

據悉，受害者聲稱嫌疑人之前曾騷擾過他，當其再次遇見這名陌生人時，對方用刀刺傷了他；當局表示，受傷男子向到場警員展示了嫌犯的照片，因此警方很快逮捕了施暴者，其為來自布碌崙(布魯克林)的25歲男子埃爾南德斯(Michael Hernandez)。

警方表示，埃爾南德斯被控二級攻擊罪和四級非法持有武器罪，此外警員還在其短褲的左口袋中發現了一把彈簧刀；而在凌晨1時左右發生的另一起襲擊中，19歲的弗洛雷斯(Sara Flores)在西42街和第六大道的布萊恩公園(Bryant Park)行走時，與此前不認識的30歲女子湯普金斯(Jennifer Tompkins)因故陷入爭執。

兩人的肢體衝突一觸即發，湯普金斯涉用胡椒噴霧噴向弗洛雷斯並咬了她的嘴唇，而弗洛雷斯則刺傷了湯普金斯的頭部和肋骨；對此兩名女子均被逮捕，並被控二級攻擊罪和威脅罪。

此外，最早的一起襲擊事件發生在周二晚上11時30分前後，一名31歲的男子在南行的地鐵A、C和E線站台上與另一名男子發生爭執後被畫傷腹部。