華埠外賣郎單車被盜 窮追數條街追不回

外賣郎在華埠取餐，單車在光天化日下被騎走。(Chinatown BID提供)

紐約市 的零工經濟(Gig Economy)近年蓬勃發展，背後離不開移民在一線的勞動，通過從事送餐等服務成為該產業不可或缺的推動力；然而，大量依賴單車的外賣郎每日在街道穿梭之餘，還需面對日益嚴重的治安問題，影響他們的收入和生活穩定。

本周早前，在有大量餐館開設的曼哈頓華埠 ，一名外賣郎在下車進店取餐時，突然一名不明人士將其停在店外的單車騎走，隨後在窮追數條街道無果後放棄；據多名目擊事發的華人居民指出，8日中午12時30分前後，披露街(Pell St.)突然傳來吼叫聲，後來才發現是受害者在追趕行竊者的過程中，試圖喝止對方。

目擊者表示，看到一名穿著黑色上衣且配戴黑色帽子的非洲裔男子，騎著應屬於外賣郎的單車急速離開現場，並穿過勿街(Mott St.)、莫斯高街(Mosco St.)等繁忙街道；追逐過程中，儘管身背保溫箱的外賣郎不斷吼叫，但未有路人介入或提供幫助，他最後在茂比利街(Mulberry St.)處放棄追趕。

根據華埠商業改進區(Chinatown BID)所提供監控畫面，當日中午12時20分，涉事的非洲裔男子出沒在披露街12號至18號之間的某建築，後來走上街道，徑直走向對街的11號「Taiwan Bear House」餐廳，並迅速將停於店外的黑色單車騎走；不到兩秒的時間內，外賣郎便從店內衝出，立即大聲呼喊並開始追趕。

畫面顯示，外賣郎除背有保溫箱外，還配戴有騎行頭盔，雖然他的吼叫令竊者多次回頭，但並未減緩其逃逸的速度；目擊者稱，受害者疑似是西語裔。

「Taiwan Bear House」店員Josh表示，類似事件在過去已頻繁發生，因外賣郎進店取餐時將未上鎖車輛，直接停放在店外，便使其成為竊賊易於下手的目標；Josh回憶說，今年5月就有另一名西語裔外賣郎在進店後，被非洲裔男子偷走配送的車輛。

Josh指出，為了簡化流程和節約時間，外賣郎時常選擇不鎖車，甚至將電動車鑰匙插在原處，該習慣繼而被不法分子給利用；在多次目睹類似事件後，他如今也會提醒到店的外賣郎鎖好車輛並帶走鑰匙。

在華埠取餐的外賣郎Ahmad也表示，車輛被盜在同行中已成為普遍問題，尤其在忙碌的用餐時段；他說，自己曾因為疏忽未鎖車，導致單車在幾分鐘內被偷走，不僅帶來經濟損失，也影響全日的送餐進度和收入。