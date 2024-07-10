非法持有大量槍械 紐約上州華裔夫婦被控79罪

紐約州洛克蘭郡一對華裔夫婦，因為非法持有槍枝被捕。(取自洛克蘭郡地區檢察官辦公室臉書)

紐約州 洛克蘭郡(Rockland County)一對華裔 夫婦因為非法持有槍枝被捕，分別被控近80項罪名；根據調查，這對華裔夫婦過去曾因入屋搶劫被捕。當地執法部門表示，將繼續調查非法槍械。

根據洛克蘭郡地區檢察官辦公室，他們在今年5月收到情報，指出將有非法槍械部件被運往當地城市南紐埃特(Nanuet)。地檢辦公室特別調查小組立即展開調查，並確定了這些槍械的接收者；在國土安全調查署(Homeland Security Investigations, HSI)、郵政 總局調查部門郵政調查局(Postal Inspection Service)、及紐約南區聯邦檢察官辦公室(Southern District of New York)的協助下，調查人員又發現這批數量龐大的非法槍械部件被運至當地一處住宅，也就是華裔夫婦吳薇安(Vivian Wu，音譯)和張濤(Tao Zhang，音譯)的住所。

本月2日，洛克蘭郡地檢辦公室聯合國土安全調查署，在多個單位的協助下，對該住宅執行了搜查令，查獲了兩把已裝彈且無序列號的半自動手槍、三個大容量彈匣、五個主要槍械部件以及大量無序列號的幽靈槍部件。這些槍械未被安全鎖存，且容易被居住在家中的兩個分別為七歲和九歲的孩子拿到。

35歲的張濤和吳薇安被控兩項二級非法持有武器罪和兩項三級非法持有武器罪、三項三級非法持有武器罪、五項涉及槍械部件的四級非法持有武器罪，65項涉及無序列號的幽靈槍部件的四級非法持有武器罪，以及兩項危害兒童福利罪，目前均被關押到當地監獄，按照法官的判決，他們的保釋金分別為5萬元現金保釋、10萬元保證金及20萬元部分擔保保證金。

根據地檢，這對夫婦在2015年曾帶著四個月大的嬰兒強行入屋搶劫，在偷走一部手機和一個iPod後逃離現場。洛克蘭郡當地檢察官沃爾什(Thomas E. Walsh II)表示，「這次調查是我們在打擊洛克蘭縣非法槍械方面持續努力的重要一步。我們將繼續與聯邦、州和地方的執法合作夥伴合作，以確保將非法槍械從我們的街道上清除，並追究持有者的責任。」