我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

非法持有大量槍械 紐約上州華裔夫婦被控79罪

記者高雲兒／紐約報導
紐約州洛克蘭郡一對華裔夫婦，因為非法持有槍枝被捕。(取自洛克蘭郡地區檢察官辦公室臉書)
紐約州洛克蘭郡一對華裔夫婦，因為非法持有槍枝被捕。(取自洛克蘭郡地區檢察官辦公室臉書)

紐約州洛克蘭郡(Rockland County)一對華裔夫婦因為非法持有槍枝被捕，分別被控近80項罪名；根據調查，這對華裔夫婦過去曾因入屋搶劫被捕。當地執法部門表示，將繼續調查非法槍械。

根據洛克蘭郡地區檢察官辦公室，他們在今年5月收到情報，指出將有非法槍械部件被運往當地城市南紐埃特(Nanuet)。地檢辦公室特別調查小組立即展開調查，並確定了這些槍械的接收者；在國土安全調查署(Homeland Security Investigations, HSI)、郵政總局調查部門郵政調查局(Postal Inspection Service)、及紐約南區聯邦檢察官辦公室(Southern District of New York)的協助下，調查人員又發現這批數量龐大的非法槍械部件被運至當地一處住宅，也就是華裔夫婦吳薇安(Vivian Wu，音譯)和張濤(Tao Zhang，音譯)的住所。

本月2日，洛克蘭郡地檢辦公室聯合國土安全調查署，在多個單位的協助下，對該住宅執行了搜查令，查獲了兩把已裝彈且無序列號的半自動手槍、三個大容量彈匣、五個主要槍械部件以及大量無序列號的幽靈槍部件。這些槍械未被安全鎖存，且容易被居住在家中的兩個分別為七歲和九歲的孩子拿到。

35歲的張濤和吳薇安被控兩項二級非法持有武器罪和兩項三級非法持有武器罪、三項三級非法持有武器罪、五項涉及槍械部件的四級非法持有武器罪，65項涉及無序列號的幽靈槍部件的四級非法持有武器罪，以及兩項危害兒童福利罪，目前均被關押到當地監獄，按照法官的判決，他們的保釋金分別為5萬元現金保釋、10萬元保證金及20萬元部分擔保保證金。

根據地檢，這對夫婦在2015年曾帶著四個月大的嬰兒強行入屋搶劫，在偷走一部手機和一個iPod後逃離現場。洛克蘭郡當地檢察官沃爾什(Thomas E. Walsh II)表示，「這次調查是我們在打擊洛克蘭縣非法槍械方面持續努力的重要一步。我們將繼續與聯邦、州和地方的執法合作夥伴合作，以確保將非法槍械從我們的街道上清除，並追究持有者的責任。」

華裔 郵政 紐約州

上一則

勇擒搶匪 孔子大廈董事會表彰管工樂斐

下一則

布碌崙華女求職遇詐 嘆騙手法更高明

延伸閱讀

世界OnAir／這支華人合唱團 在紐約唱響中文之美

世界OnAir／這支華人合唱團 在紐約唱響中文之美
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
2024年度「大紐約區華人教育基金會」 頒獎典禮及籌款晚宴

2024年度「大紐約區華人教育基金會」 頒獎典禮及籌款晚宴
紐約華女暗網買兇殺情夫妻女 被騙白忙一場遭捕控重罪

紐約華女暗網買兇殺情夫妻女 被騙白忙一場遭捕控重罪

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了