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曼哈頓華埠婦女疑遭尾隨 自家樓內遇襲被劫

記者劉梓祁／紐約報導
華埠婦女疑遭尾隨，樓內遇襲後被劫。(記者劉梓祁／攝影)
華埠婦女疑遭尾隨，樓內遇襲後被劫。(記者劉梓祁／攝影)

隨著酷暑來臨，曼哈頓華埠近期接連發生犯罪案件，再度引發居民對公共安全和生活質量的擔憂；儘管如此，華埠社區8日早間又有劫案發生，一名華人婦女疑似在進入住家建築時被不明人士尾隨，隨後遭到襲擊並被搶走手中物品。

根據市警(NYPD)消息，華埠五分局在8日早間8時40分前後，接到報案稱一名50餘歲的女性，在勿街(Mott St.)160號建築內遭到毆打和搶劫。警員到場後，發現該女子手臂、肩膀和背部均有輕微傷勢，隨後被送往就近醫院治療。

警方表示，受害者為樓內住戶，案發時遭到一名不明身分的男子擊打臉部，隨即摔倒在地。嫌犯則在其失去反抗能力後，搶走了她手中所提袋子，其為「一袋包子」。得手後，嫌犯沿勿街向南逃離現場。目前，尚未有人遭到逮捕，警方指調查仍在進行中。

華埠婦女疑遭尾隨，樓內遇襲後被劫。(記者劉梓祁／攝影)
華埠婦女疑遭尾隨，樓內遇襲後被劫。(記者劉梓祁／攝影)

知情人稱，受害者為華人，年齡為52歲，而嫌犯為非洲裔。案發次日，五分局探員前往現場勘查，並走訪樓內住戶和周邊商舖，收集潛在的證人陳述和監控錄像。公開紀錄顯示，涉事建築共有六層，含35個單元。警方除確認事發區域為大堂外，暫未提供其它細節。

本案也令周邊商家及住戶感到驚訝與不安。位於事發建築旁的雜貨鋪管理者吳女士表示，事發街道長期有舉止怪異的人士出沒，且時常有遊民在入夜後睡於道路兩側。她說，治安問題讓自己無法延長每日下午4時的閉店時間，並希望警方在清晨和深夜增加巡邏。

同街道住戶鄺先生也說，該街道頻繁有遊民出沒，但有外人進入樓內犯罪則實為罕見。五分局數據顯示，在截止本月7日的過去近一個月內，轄區內的搶劫和襲擊案件數量均有下降，幅度為33%和29%。

2022年2月13日凌晨，華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，經查身有至少40處刀傷；兇嫌納許(Assamad Nash)則在上月選擇認罪。

華埠 遊民 華人

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