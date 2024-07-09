法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心

受害人被推往路邊車輛，造成車輛凹痕。(花女士提供)

一名七旬華婦8日在法拉盛 緬街(Main St)遭人無故推倒在路邊，造成她頭部受傷，情緒不穩。目擊證人稱，該嫌疑人為亞裔 ，身穿大都會 運輸署(MTA)反光背心，希望知情者幫忙協尋。

事件發生於當日下午2時左右，據受害者友人李女士(化名)表示，當時她與73歲受害者正站在街邊聊天，突然間走來一名男子，伸手往受害者的右肩用力一推，導致受害者整個人飛出去，把停放在路邊的車輛撞出凹痕，倒地不起。

嫌疑人被攔下後迅速脫下MTA反光背心。(花女士提供)

而當時正在附近的另位目擊證人花女士(化名)則表示，當下聽見好大的撞擊聲，便往嫌疑人的方向追了上去，她說，當時與她一同追趕嫌疑人的還有一位西語裔的男士，當這位男士成功追上嫌疑人時，嫌疑人不發一語便穿過車陣往對街跑去。

據花女士描述，該嫌疑人是一名身高約5呎9吋，皮膚白皙，戴黑框眼鏡的亞裔男子，身穿橙色反光背心，類似大都會運輸署工作服。她說，急救人員約在15至20分鐘內趕到現場，該受害者躺在地上沒有太多動作，表情相當痛苦。

一名熱心的西語裔男子幫忙追趕嫌疑人。(花女士提供)

與受害者前往醫院的另名友人耿先生表示，受害者在事發後被急救人員送往法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)，在病床吊點滴治療，據他所述，受害者不停表示自己的頭部相當疼。

據了解，整起事件並沒有警方介入，報警的李女士表示，由於自己並不會說英語，當時911通話是由另名熱心路人鄭先生所接聽；本報聯繫鄭先生，他表示，當下並沒有看到事發經過，接起電話時僅向接線員描述老人家躺在街邊，需要救護車。

第一時間追捕嫌疑人的花女士則是全程用手機錄下影片，並放上社群媒體，希望社區幫忙協尋此名男子，她說，「我們需要確保社區的安全，每個人都應該有責任站出來，保護我們的鄰居。」