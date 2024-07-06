酒駕 皮卡衝撞下東城公園3死8傷

肇事者駕駛著一輛灰色福特F-150，高速穿越水街和傑克遜街的交叉口，衝上人行道，直接撞進了公園的綠地區域。(取自Citizen)

國慶日當晚多個家庭在曼哈頓下東城公園內燒烤卻飛來橫禍，一輛由醉酒駕駛皮卡衝進公園撞倒人群，造成三人死亡、八人受傷，肇事駕駛5日被指控醉駕，預計將面臨更多指控，市長亞當斯 (Eric Adams)也於5日在社交平台發文表示哀悼。

肇事者是44歲的海登，居住在新澤西和布朗士，自稱為一名「藥物濫用諮詢師」。(取自亞馬遜)

事發時間為4日晚8時50分左右，多個家庭正在下東城的科勒斯胡克公園(Corlears Hook Park)舉行國慶日燒烤活動，肇事者駕駛著一輛灰色福特F-150，高速穿越水街(Water Street)和傑克遜街(Jackson Street)的交叉口，衝上人行道，直接撞進了公園的綠地區域。

目擊者稱，受害者當時正在棒球場看台附近聚餐，皮卡絲毫未減速，直接衝過停車標誌、撞上圍欄，但即使是圍欄也無法阻擋高速行駛的皮卡，現場甚至可以看到「火花四濺」，皮卡衝向正在慶祝的家庭，當場撞倒11人。

急救人員趕到時，四名受害者被壓在重達5000磅的皮卡下。救援人員使用氣囊、千斤頂和支架才將受害者救出，並緊急送往紐約長老會下城醫院(New York Presbyterian Downtown)等附近的四所醫院，但其中三人已無力回天，宣告死亡。

警方表示駕駛身上有明顯的酒味，初步懷疑酒精是導致此次悲劇的原因之一。(取自Citizen)

紐約市 警確認，死者包括59歲的平克尼(Lucille Pinkney)及其38歲的兒子，他們住在事故現場附近。第三名死者的身分尚未確認。警方表示駕駛身上有明顯的酒味，初步懷疑酒精是導致此次事件的主要原因之一。

據警方5日確認，肇事者是44歲的海登(Daniel Hyden)，居住在新澤西和布朗士 ，自稱為一名「藥物濫用諮詢師」，曾在2020年出書，名為「清醒成癮者」(The Sober Addict)，宣稱是「有效生活和應對功能失調、終身成癮的實用指南」。

亞當斯、羅格貴茲和馬德雷於4日晚案發後，隨即趕到現場。(取自市長辦公室)

市長亞當斯、市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、紐約市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)當晚也隨即趕到現場。翌日，亞當斯在社媒X平台發文表示向所有受影響的家庭祈禱。事發前一日，亞當斯曾在紐約市警總部召開會議，稱將部署數千警力，保證國慶日煙火秀安全。