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男子聯合廣場地鐵站等車遭劃臉 警緝兇

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓聯合廣場地鐵站7月1日凌晨發生一起隨機攻擊事件，一名正在等地鐵的男子遭歹徒劃臉受傷。(MTA提供)
曼哈頓聯合廣場地鐵站7月1日凌晨發生一起隨機攻擊事件，一名正在等地鐵的男子遭歹徒劃臉受傷。(MTA提供)

根據市警消息，曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站7月1日凌晨發生一起隨機攻擊事件，一名正在等地鐵的男子遭歹徒劃臉受傷，目前警方正在通緝這名嫌犯。

市警透露，襲擊事件發生在7月1日凌晨3時45分左右，地點是在聯合廣場N/Q/R線往北行列車的站台上。市警13分局和捷運第四分局(Transit Bureau District 4)的警員在接到報警電話後趕到現場，發現30歲的男性受害者下巴被割傷。

根據初步調查，警方確定一名身份不明的嫌疑人在站台上劃傷該男子，然後逃離車站並上到路面，去向不明。目前襲擊動機尚不清楚，警方表示該案仍在調查之中，尚未逮捕任何人。急救人員隨即將受傷男子送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療，目前他的傷勢穩定。

數據顯示，2024年上半年全市的交通犯罪率有所下降，13分局轄區也不例外。根據最新的CompStat報告，截至6月23日，13分局轄區今年至今共報告了28起交通犯罪案件，比2023年同期的40起下降了30%。

警方呼籲有線索的民眾立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 曼哈頓 捷運

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