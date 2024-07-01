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前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

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前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

記者尤昱程／紐約即時報導
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)

長島司機28日因酒醉駕駛撞進一間美甲店，釀四死九傷，造成家屬痛心，震驚社會大眾。肇事者7月1日在法庭過堂，被指控犯有酒醉駕駛罪，並判以100萬元現金保釋金。然而，有消息指出，這名司機已是酒駕慣犯，並於11年前就曾因酒後駕駛撞上郵箱並肇事逃逸。

64歲的施瓦利(Steven Schwally)因酒後駕車撞入由華人經營的夏威夷美甲店(Hawaii Nail & Spa)並造成四人死亡，他於7月1日在法庭過堂，被控酒醉駕駛罪，並判以100萬元現金保釋金或200萬保釋金。

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蘇福克郡地區助理檢察官波普(Alexander Bopp)表示，檢方將把此案提交給大陪審團，並打算尋求過失殺人罪的指控。施瓦利過堂時身穿醫院病服，坐在輪椅上，並未發言。

檢察官表示，施瓦利是一名海軍陸戰隊退伍軍人，目前住在康馬克(Commack)的一家汽車旅館；施瓦利向調查此案的警探透露，自己在車禍前一晚喝了18瓶啤酒，並直到28日凌晨4時才停止飲酒。

檢察官描述了他在車禍前在停車場內高速行駛和蛇行的情況，他們說，施瓦利被逮捕時語無倫次，眼睛充滿血絲，且呼吸中明顯含有酒精味。

據紀錄顯示，施瓦利並非第一次酒駕，他在2013年3月25日就曾在長島迪克斯山丘(Dix Hills)因醉酒駕駛被起訴。根據警方報告，施瓦利撞上了一個郵箱並逃離現場，被發現時他仍坐在駕駛座上呼呼大睡。最後他在這起案件中認罪，被判了三年緩刑。

10餘年過去，施瓦利再度涉嫌酒後駕駛，而這次則是造成超過10多人死傷的悲劇，死者包含30歲的休班警員倫哈克(Emilia Rennhack)、37歲的店主陳建才(Jiancai Chen，音譯)以及兩位居住在法拉盛的女員工，41歲徐燕和50歲張梅子(Meizi Zhang，音譯)。

而奪走四條人命的施瓦利則是在車禍中輕微受傷，被送往好撒瑪利亞醫院(Good Samaritan Hospital)，一直到7月1日出院，才在警方的護送下到蘇福克郡刑事法院過堂，他被指控醉酒駕駛，將在12日回到法庭，預計會面臨更多指控。

與此同時，這家位於蘇福克郡鹿園(Deer Park)美甲店則成為了當地居民悼念的場所，現場擠滿了鮮花和蠟燭，希望受難者能夠安息。

死者陳建才家屬表示，希望這只是一場噩夢，醒來後一切都會恢復正常。(記者尤昱程/攝...
死者陳建才家屬表示，希望這只是一場噩夢，醒來後一切都會恢復正常。(記者尤昱程/攝影)
目擊者透露，美甲店所有店面玻璃被撞毀，店內已成廢墟。(死者徐燕友人王女士提供)
目擊者透露，美甲店所有店面玻璃被撞毀，店內已成廢墟。(死者徐燕友人王女士提供)

長島 法拉盛 華人

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