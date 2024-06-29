冒充聯邦官員詐老翁逾4萬元 史島華男被捕

報住在史泰登島的46歲邱霖，涉嫌詐騙長島一名77歲老翁被捕。(納蘇郡警局提供)

史泰登島一名華裔男子涉嫌與他人串謀行騙，在電話中向一名居住在長島 的七旬男子佯裝為聯邦官員，以對方的銀行帳戶遭調查為由，上門向其騙取逾4萬元現金；詐騙分子食髓知味，第二次再敲詐受害者時，已接報的當地警察埋伏在老翁的住處，當場逮捕上門領錢的華男 。

據納蘇郡(Nassau County)警局部門最新發布的消息，報住在史島安南戴爾(Annadale)的46歲華男邱霖(Lin Qiu，姓名皆音譯)近期涉嫌一起詐騙案件；6月24日，居住在納蘇郡艾爾蒙特(Elmont)的一名77歲老翁，於家中使用電腦時，突然接到一通陌生男子打來的電話，對方自稱為聯邦準備理事會(Federal Reserve)的工作人員。

該名男子接著表示，老翁最近的銀行帳戶因不明原因遭到調查，指示他將帳戶裡的積蓄全拿出來，老翁最終拿出了4萬7000元，並在對方的安排下，由兩個身分不明的外族裔男子上門取錢；在那之後，老翁繼續接到來自不同手機號碼的可疑電話，然後便報了警。

在6月27日下午1時30分左右，老翁再次接到陌生男子打來的電話，要求他額外再給1萬元現金，並說會有「代表人員」到其家門口取錢；警方根據老翁提供的信息，事先埋伏在住處附近，當一名男子如約登門取錢時，警方隨即將此人逮捕，經調查發現，該名男子就是邱霖，他目前已被控以重竊罪(Grand Larceny)、重竊未遂罪。

而據老翁的描述，首次登門跟他取錢的兩名男子，均非亞裔 ，其中一人為身高約5呎5吋、平均身材的西語裔男子、另一人則是5呎10呎高、身材纖瘦的非洲裔男子；當地警方呼籲知情民眾提供線索，協助逮捕嫌犯早日落網，也呼籲更多遇到類似犯案手法的受害者，到當地警局立案。