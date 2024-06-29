紐約客談／房東vs.租霸 法律到底保護了誰

移民來到美國尋求美國夢，其中紐約市 更是不少移民選擇圓夢的地方，這裡機會多、文化多元，初來乍到的移民擁有許多可利用的資源，而這些人在紐約市落腳之後，更發展得枝繁葉茂。紐約市一直以來也是展開雙臂，擁抱著歡迎這些移民，不過曾幾何時，紐約市的資源反而被有心人士利用，導致那些奉公守法，資源卻被擠占的人，離開了這座曾經是他們夢想發源地的城市。

租霸問題已經不是新鮮事，不過律師表示，房東 若不幸遇上租霸，往往要花很多時間才能將租霸驅逐，而在華人圈裡，許多房東為了「省事」，或基於「互信」與人情的原因，很多事情都是「口頭答應」，在沒有合約的保護下，碰上問題可能就很難幫自己維權。

雖說租霸問題浮上檯面，開始有小房東學會與租客 簽約，但即便有了合約，紐約市的相關法律趨於保護「弱者」，而在租賃關係中租客成為弱者，很多租霸就在法律中鑽空子，讓房東束手無策，在過去聽過的案例中，更有房東因為碰上租霸，導致心理狀態出現問題，都說法律保護弱者，這樣的話，法律又應該先保護誰？

州議會在此前通過立法，在法理上區別「占屋者」及擁有住房權益的租客，即使在居住30天後，「占屋者」也不會獲得任何的權利與保護，此舉在增強紐約州住房法的強度及清晰度，為房東驅趕無良租客增加法律依據。

但房東如果遇上租霸，再尋求法律的協助就已經晚了，更直接的應該從出租前，就嚴格審視租客背景，並且立下白紙黑字的合約，如此一來，即便無法百分之百的杜絕遇上租霸，也能夠降低一定的機率。