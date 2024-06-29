我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

紐約客談／房東vs.租霸 法律到底保護了誰

紐約客談

移民來到美國尋求美國夢，其中紐約市更是不少移民選擇圓夢的地方，這裡機會多、文化多元，初來乍到的移民擁有許多可利用的資源，而這些人在紐約市落腳之後，更發展得枝繁葉茂。紐約市一直以來也是展開雙臂，擁抱著歡迎這些移民，不過曾幾何時，紐約市的資源反而被有心人士利用，導致那些奉公守法，資源卻被擠占的人，離開了這座曾經是他們夢想發源地的城市。

租霸問題已經不是新鮮事，不過律師表示，房東若不幸遇上租霸，往往要花很多時間才能將租霸驅逐，而在華人圈裡，許多房東為了「省事」，或基於「互信」與人情的原因，很多事情都是「口頭答應」，在沒有合約的保護下，碰上問題可能就很難幫自己維權。

雖說租霸問題浮上檯面，開始有小房東學會與租客簽約，但即便有了合約，紐約市的相關法律趨於保護「弱者」，而在租賃關係中租客成為弱者，很多租霸就在法律中鑽空子，讓房東束手無策，在過去聽過的案例中，更有房東因為碰上租霸，導致心理狀態出現問題，都說法律保護弱者，這樣的話，法律又應該先保護誰？

州議會在此前通過立法，在法理上區別「占屋者」及擁有住房權益的租客，即使在居住30天後，「占屋者」也不會獲得任何的權利與保護，此舉在增強紐約州住房法的強度及清晰度，為房東驅趕無良租客增加法律依據。

但房東如果遇上租霸，再尋求法律的協助就已經晚了，更直接的應該從出租前，就嚴格審視租客背景，並且立下白紙黑字的合約，如此一來，即便無法百分之百的杜絕遇上租霸，也能夠降低一定的機率。

房東 紐約市 租客

上一則

班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍

下一則

富邦基金會偕華策會 帶百位身障兒郊遊

延伸閱讀

紐約市公布49路段限速20哩 未來將設「區域慢行區」

紐約市公布49路段限速20哩 未來將設「區域慢行區」
紐約客談╱限速保安全？「一刀切」合理嗎？

紐約客談╱限速保安全？「一刀切」合理嗎？
紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放
遇租霸 房東找外援卻陷合約難題

遇租霸 房東找外援卻陷合約難題

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作