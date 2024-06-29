持槍闖威廉斯堡中餐廳劫食客 2匪在逃

位於威廉斯堡的中餐廳，日前遭持槍劫匪光顧。(谷歌地圖)

紐約市 自6月起頻發多起餐館遭打劫案件，位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡的一間四川餐廳，日前晚間客滿時遭兩名持槍匪徒「光顧」，搶走食客的多部手機和手表；這已是在當地社區發生的第二起餐館惡性打劫案件，兩案中的嫌犯均仍在逃。

最新一起搶劫案發生於本月21日晚上9時35分左右，兩名歹徒闖進威廉斯堡格蘭街(Grand St.)上頗受歡迎的中餐廳「鴛鴦」(Birds of a Feather)，隨即亮出一把手槍，威脅坐在靠窗處的三名顧客；據警方報告，兩匪最終搶走兩部手機、一個價值200元的Seiko手表，然後騎著一輛輕便摩托車，沿著格蘭街西向逃離現場，案件中無人傷亡。

警方不久後接報抵達現場，在離餐廳的不遠處撿回被搶的兩部手機，猜測匪徒擔憂會被手機追蹤功能跟蹤，便隨意丟棄。

中餐廳業者張賢(Xian Zhang，姓名皆音譯)表示，匪徒膽大包天，竟敢在餐廳客滿的情況下進門打劫，所幸沒人因此受傷；他也指出，整個犯案經過就不到一分鐘時間，雖然之前曾聽說有人在戶外用餐時被劫，但他始料未及，「一個周五晚上、且高朋滿座的餐廳，也會成為目標」。

「我們是一家小型企業」，他說道，除與執法部門合作外，並沒有其餘的方法可以預防犯罪發生，「我們可能會在店裡增設監控攝像機，目前能做的就這麼多了。」

這是紐約市近期發生的多起餐廳被打劫案件之一，5月31日，同在威廉斯堡的「Marlow and Sons」餐廳也遭持槍匪徒闖入，搶走食客的貴重物品，劫匪最終也是乘著機動車離開；6月18日，兩名蒙面男子以相似的打劫手法，來到曼哈頓西村的義大利 餐廳Carbone，一名顧客價值10萬元的手表被搶。

目前歹徒仍在逃，據警方描述，兩匪均是非洲裔男子、年齡約20多歲，兩人身高約5呎8吋、140磅，第一人犯案時身穿灰色毛衣、另一人則穿戴黑色頭飾和球鞋，警方呼籲知情民眾立即提供線索。