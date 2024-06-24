布碌崙華婦騎電單車出車禍 撞頭身亡

華婦貝瑞吉電單車車禍喪生。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )一名中年華婦近日騎乘電單車，在貝瑞吉與一輛單車相撞，華婦從電單車摔下後，頭部受重傷，送醫院救治無效身亡。

這起致命交通事故發生在市警68分局轄區內。本月14日深夜大約11時，48歲的中年華婦曲愛紅(Aihong Qu，音譯)和同伴騎電單車出行，同伴開車，曲愛紅坐在後座上。當時，這輛電單車在7大道貝瑞吉段的雙向單車道上向北行駛，當曲愛紅騎乘的電單車行駛到7大道交68街附近時，與一輛南向騎行的單車相撞。這兩輛相向行駛的車在雙向單車道上錯車時，南行的單車撞到了北行的電單車的車把，導致電單車失控，曲愛紅和駕駛都從車上摔了下來。曲愛紅的頭部重重撞在路面上，當時就失去了知覺。

事故發生後，警車和急救車輛迅速趕到現場，將頭部受重傷的曲愛紅送到紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)救治。經過近三天的搶救，曲愛紅17日被宣布不治。

事發時，電單車駕駛與曲愛紅同時摔倒在地，但僅僅受了輕傷，到醫院接受治療後情況穩定。騎自行車者沒有受傷。這起交通事故發生後，事故雙方都留在了現場，警方沒有逮捕任何人。

截至目前，市警總局高速公路碰撞調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)仍在調查這起事故的原因。警方也沒有公布騎自行車者的身分。

這起交通事故再次引發了布碌崙華社對電單車安全程度的議論，不少居民認為，電單車也應該註冊和年檢，駕駛應該購買保險 。

今年年初，布碌崙曾發生兩起致命車禍，導致兩名華婦身亡。1月16日，52歲華婦陳小紅在貝瑞吉的一個十字路口被一輛走轉皮卡撞倒身亡；1月21日，62歲的華婦陳春燕在羊頭灣一個十字路口被一輛皮卡撞亡。