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史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

繼皇后區法拉盛凱辛納公園發生一起無證客性侵13歲亞裔少女的案件後，史泰登島近期也發生另一起性侵案，一名身分不明的女子當街睡在街邊，遭一名疑似西語裔的男子性侵；紐約市警目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於本月19日清晨4時20分許，在史島北灘(North Shore)靠近聖喬治海濱(St. George)的渡輪碼頭一帶；當時一名35歲的女子睡在街邊，該名色狼經過時瞥見她，見四下無人便脫褲性侵她片刻，最後徒步逃離現場。受害者隨後撥電報警，警方趕到現場時，在附近區域展開搜索，但色狼已不見蹤影；警方指出，受害者遭遇性侵，但未被攻擊致傷。

紐約市連發性侵案件，令不少華裔民眾感到不安，一名華裔婦女林小姐指出，向來治安不錯的史島也發生類似犯罪，令她感嘆無論身在何處，都不能掉以輕心；雖本案還不確定是否為無證客所為，但是在凱辛納公園遭遇性侵的少女一案令人深感氣憤，先有無證客搶走人民的資源，現在又威脅著紐約客的安全，「市府不能再坐視不管，罔顧民眾的性命，希望立即有所行動。」

據警方發出的通緝圖，嫌犯身高約5呎7吋、中等身材，疑似為一名西語裔男子，犯案時身穿印有白字的黑色上衣、藍色牛仔褲、以及黑紅色的球鞋。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

無證客 紐約市 華裔

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