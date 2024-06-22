模式作案 2惡徒專搶外賣郎 班森賀已第3起

華裔外賣郎20日晚進入西8街1514號公寓樓，在大廳處遭搶被刺傷。(記者顏潔恩／攝影)

一名華裔 外賣郎20日晚間到布碌崙 (布魯克林)班森賀一棟公寓內送餐時，遭兩名持刀的匪徒刺中胸部，身上的現金和電單車被搶走，送至醫院搶救後無性命危險；據警方調查，相信此案是近期在轄區內發生的多起模式搶劫案之一，專門針對外賣郎下手，嫌犯目前還在逃，警方呼籲民眾協助提供線索。

據62分局紀錄，該轄區近期發生三起外賣郎遭搶劫的暴力案件，其中有兩人是華裔，另一人則是為中餐館 工作的西語裔男子；初步調查發現，匪徒至少是兩人犯案，他們先是打電話到中餐館訂餐，引誘外賣郎送餐到較為偏僻、或方便他們藏身的公寓樓或住宅區。

之後，匪徒在這些地點附近埋伏，當看到外賣郎的身影時，便走上前亮出某種武器威脅，通常為刀子，最後搶走他們身上的現金、貴重物品、手機、餐食，以及價值不菲的電單車。

20日晚上8時左右，班森賀一家中餐館接到訂單，一名25歲的華裔外賣郎在晚上9時15分許，抵達西8街1514號的公寓樓；他接著在大廳處與兩名劫匪對峙，不料胸口被一名持刀的劫匪給刺傷，兩匪搶走數額不明的現金、電單車，逃離現場。不久後，傷者被送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，已脫離危險期。

由於近期有前車之鑑，當地警員在案發後派警探到現場調查，立即便將此案列為模式作案，儘管在附近區域展開搜索，但未能找到嫌犯的身影；警方也相信，20日晚間的案件與另兩起案件，是同一批人所為，呼籲更多受害外賣郎報案，提供有關嫌犯體貌特徵的消息。

選區包括當地的市議員莊文怡對此案表示關注，她呼籲，中餐館在接收訂單時應提高警惕，若覺得事有蹊蹺，應先將外賣郎的安全擺在首位，寧可不接單；外賣郎也不應攜帶太多的現金在身上，每次收錢後應先返回餐館一趟，把錢放下。她也說，近期將與警方合作，到華社舉辦安全講座，給中餐館和外賣郎提供一些防範指南，鼓勵民眾屆時踴躍出席。

州參議員曲怡文則表示，其辦公室也正積極與62分局協調，希望任何有採集到嫌犯圖像的居民，與警方聯繫提供線索，盡快將嫌犯捉拿歸案，以保障居民的安全。