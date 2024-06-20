亞裔女冒充銀行雇員 騙走史島華裔老婦1.5萬

疑似華女史島冒充銀行代表行騙，騙走老婦1萬5000元。(警方提供)

一名疑似華裔 的女子上月冒充銀行雇員設騙局，先致電再登門，從一名據信也是華裔的史島七旬老婦身上騙走1萬5000多元，警方18日發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，5月29日下午3時7分，在122分局轄區內，居住在史島Great Kills區的77歲老婦接到一通電話，電話中自稱是大通銀行客戶代表的女子稱，老婦的銀行帳戶已被駭客 入侵，銀行需要她支付一筆錢才能幫她解決這個問題。

老婦接電後感到震驚，但未懷疑來電者的身分，她隨即向來電者提供了住家地址，以方便上門處理。警方紀錄顯示，涉案女嫌隨後乘坐計程車抵達受害者家中，從老婦那裡取走一筆1萬5500元的款項。女嫌接著乘坐計程車，沿著林登伍德路(Lindenwood Road)向北逃去。

據了解，老婦將款項交給女嫌後，感覺自己可能上當，於是將此事告知家中的年輕親屬，親屬立即致電大通銀行，確定她的戶口並沒有被駭客入侵，銀行隨後建議受害者到當地警局報案。

警方形容，涉案者是一名女性，淺膚色，身材稍胖，帶著眼鏡，留著馬尾辮，作案時戴著口罩。這名嫌犯最後一次出現時，身穿印著金色字樣的黑色汗衫和一件黑色牛仔褲。警方沒有公布涉案者的族裔，但照片顯示涉案者顯然是一名亞裔 女子。

警方和銀行提醒民眾，銀行不會致電客戶，更不會到客戶家中取款，他們呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。