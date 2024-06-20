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8大道黑白雙盜 持槍搶華男200元和手機

記者胡聲橋／紐約報導
8大道發生一起黑白雙盜持槍搶劫案，一名華男被搶現金和手機。(谷歌街景圖)
8大道發生一起黑白雙盜持槍搶劫案，一名華男被搶現金和手機。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)8大道19日凌晨發生一起黑白雙盜持槍搶劫案，一名華男被搶200元的現金和一部手機。警方目前已確定此案兩名男嫌中一人的身分，呼籲目擊者或知情人通報警方，早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局轄區內，警方稱，19日凌晨，午夜剛過四分鐘，在60街717號門前，26歲的陳姓華裔男子正從附近地鐵站出來後步行回家，這時，兩名男嫌犯靠近受害者，向他亮出一把槍進行威脅並實施搶劫。

警方稱陳姓男子被搶的財物包括200元現金、一部手機和多張信用卡。劫匪得手後隨即逃離現場，向不明方向逃去。受害者在此案飽受驚嚇，所幸並未受傷。

警方接到報案後迅速趕到現場，他們了解到，其中一名劫匪穿著一身黑衣，而另一名劫匪身穿一身白衣。警方經過調查，已確定其中一名劫匪為非洲裔男子薩瑟蘭(Taven Sutherland)，年齡不詳；另一名劫匪為一名西語裔男子，身分不詳。警方調查還發現，非洲裔男子和受害者互相認識。

警方目前需要任何與此案相關的線索，他們呼籲民眾此案目擊者或知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 8大道

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