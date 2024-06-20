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8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女

記者胡聲橋／紐約報導
66分局局長赫拉特舉行記者會，提醒8大道居民防止被竊。(記者胡聲橋／攝影)
66分局局長赫拉特舉行記者會，提醒8大道居民防止被竊。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道行竊團夥的一名成員，18日當場被警方逮捕。警方稱，自今年年初以來，有多個盜竊團夥在8大道活動。警方提醒居民，出門時如果身上帶著錢或者從銀行取錢後，一定要小心保管，免遭盜竊。

市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)19日與布碌崙亞裔民安隊聯合舉行記者會。他介紹，自今年2月，警方發現有多個盜竊團夥在8大道作案。他們的作案手法類似，都是先跟蹤銀行取錢者，然後夾擊行竊。今年以來，警方已經在8大道發現了十起類似案件。除了8大道，警方還發現法拉盛緬街也有多個類似行竊團夥在活動。

18日下午1時，66分局警員在8大道交57街附近發生的第九起案件中，抓住了一名竊賊。一名亞裔女性當天從一家銀行取錢後，就被兩名竊賊跟蹤尾隨，在案發地點，一名竊賊上前與被害女性搭訕，另一名竊賊從後面靠近受害者，並伸手拉開她身上的包包。在附近巡邏的66分局警員立即上前干預，並當場逮捕了其中一名嫌犯。

66分局局長赫拉特說，此案有一個不同尋常之處。警員抓住小偷後，原本希望受害人留下來做證，但這名受害者卻悄悄走開了，再也沒有露面。赫拉特說，要不是他們從現場調取的監控錄像，清楚顯示了兩名嫌犯作案的過程，他們或許不得不當場釋放嫌犯。為此他呼籲，不管是否受害者，居民都應該積極與警方合作。

18日下午晚些時候，8大道又發現了今年第十起類似盜竊案。一名亞裔女性在8大道一家超市購物時，被小偷從包包中偷走了2000元現金。受害人在後來要掏錢付帳時，才發現身上的錢包已經不翼而飛。

布碌崙亞裔民安隊員與警員一道，在8大道街頭派發傳單。(民安隊提供)
布碌崙亞裔民安隊員與警員一道，在8大道街頭派發傳單。(民安隊提供)

赫拉特介紹，在類似的盜竊案中，十起中有九起，受害人都是亞裔女性，且以中年女性為主，他尤其提醒華裔中年女性到銀行取錢時，一定要注意提防扒手。

布碌崙亞裔民安隊一直與警方合作，向8大道居民派發防止盜竊的各種傳單。民安隊隊長劉寶枝說，居民身上帶著錢出門，一定要時刻注意周圍的環境，和陌生人保持一定的距離。州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達，也出席了這次記者會，他建議居民出門背包時，要把包背在身前，放在視線之內的地方。

8大道 亞裔 布碌崙

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