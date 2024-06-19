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紐約客談／加強治安 考驗市府官員智慧

紐約客談

近期，皇后區法拉盛的治安問題再次引起廣泛關注，凱辛納公園性侵案和華裔少年取餐時遭毆打的事件讓人震驚，除此之外，時有所聞的竊盜和搶劫問題更讓人感到恐懼，民眾不禁要問：究竟離這些危險事件有多遠？

隨著初選臨近，每位候選人都在大談如何加強治安和增加警力，這些言論無疑迎合了選民的需求，但實際效果如何，仍需打上問號，選民們迫切希望看到的不僅是口頭承諾，更是切實有效的行動。

在這樣的背景下，防範教育顯得尤為重要，家長和學校應加強對孩子們的安全教育，告訴他們如何應對危險情況，避免成為犯罪分子的目標；同時，社區內部也應加強互助和警惕，建立起更緊密的聯絡網，共同抵禦犯罪行為。

然而，僅靠教育和社區力量還遠遠不夠，對於那些破壞社會安寧的犯罪行為，必須予以嚴厲打擊。警方需要加大巡邏力度，增加警力配置，尤其是在犯罪高發區域，更需不斷提高警察的反應速度和處置能力。此外，對於無證客的管理和監控也應更加嚴格，防止其成為犯罪活動的溫床。

值得注意的是，紐約市政府在處理無證客問題上的政策執行力一直備受質疑。市府的「移民友好」政策雖然出發點是好的，但實施過程中卻存在諸多問題，無論是庇護所的管理，還是資源的分配，都亟需改進；市長亞當斯提出的修改「庇護權」建議，正是希望在平衡人道主義和城市治理之間找到突破口。

然而，若允許無證客長期居住在收容所內，將對市府財政造成巨大壓力，但強制驅逐可能導致無證客流入街頭，進一步惡化治安環境，尤其在華人社區頻傳的遊民傷人案件以及無證攤販問題。

如何提供社區一個安心的生活空間，將持續考驗市府和所有民選官員的智慧。而我們能做的，也只有時時保持警覺。

無證客 庇護 亞當斯

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