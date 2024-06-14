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華人店主阻吃霸王餐 被毆昏迷2周無法進食

記者高雲兒／紐約報導
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店家試圖阻止時，這名顧客出手打人，導致店主昏迷兩周，至今無法進食；警方近日逮捕肇事男嫌，並指控其仇恨犯罪、搶劫等多項罪名。

根據警方，該案發生在奧爾巴尼(Albany)麥迪遜大道的Shogun餐廳，這名男嫌在5月29日下午和一位女伴前來，點了至少九種酒精飲料，以及壽司、沙拉、照燒牛排、金槍魚卷和龍蝦天婦羅等食物，帳單總計424.44元。

餐廳經理任Ray表示，男嫌最初試圖用信用卡支付，但僅夠支付50元，隨後男嫌就離開，當店主聞蘇(Su Wen，音譯)和幾名員工追出時，雙方發生肢體衝突，混亂中，聞蘇被重傷頭部，摔倒在地，失去知覺，之後他被緊急送往附近的醫療中心，醫生不得不暫時切除他的部分頭骨，之後聞蘇持續昏迷兩周，最近才開始恢復意識。

餐廳經理介紹，雖然聞蘇已經脫離危險，但仍無法開口說話或自己移動身體，大部分時間都臥床不起，甚至無法自己進食，只能靠輸入營養液，「目前也不確定其是否失去記憶，需要等待醫生診斷」。聞蘇的妻子為了照顧他，不得不辭去工作。該餐廳同行在聽說此事後發起籌款，目前已達到1萬3000元。

警方稱，在襲擊發生後的幾個小時，42歲的男嫌希利(Lucas Healey)被捕，並被控一級搶劫、仇恨犯罪、三級襲擊、盜竊服務和兩項持有可卡因的毒品指控。

仇恨犯罪 紐約上州 信用卡

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