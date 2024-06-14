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很多細節不合理… 郭文貴案受騙者談醒悟心路

記者許君達／紐約報導
郭文貴受審，前支持者現身講述從信任到醒悟心路，但郭文貴仍有大量支持者。圖為2023年郭文貴被捕後，其支持者在曼哈頓的紐約南區聯邦法院外舉牌示威。(記者許君達／攝影)
郭文貴受審，前支持者現身講述從信任到醒悟心路，但郭文貴仍有大量支持者。圖為2023年郭文貴被捕後，其支持者在曼哈頓的紐約南區聯邦法院外舉牌示威。(記者許君達／攝影)

以「滅共」為旗號、涉嫌巨額詐騙的中國商人郭文貴，曾經在海外華人世界中吸引大量對他深信不疑的追隨者。在13日的庭審中，一名華人受害者作為證人出庭，她損失的金錢雖然不多，但詳細講述了她通過各種不合常理的細節，逐漸開始質疑郭文貴宣傳與操作的心路歷程。

住在新澤西州的吳敏然(音，Minran Wu)2001年移民來美，據她表示，最初在YouTube上接觸到郭文貴的「爆料」後，她通過網路研究發現郭文貴的內容似「有據可循」，而有些聽起來則更像街頭傳聞。不過，對郭最初推出的集資項目「法治基金時，她還是捐了1200元，幫助中國的受迫害者。

2020年，郭文貴推出了他的第一個投資項目GTV，號稱要建立一個言論自由的網路平台，並許以高額的股份回報。當年5月，吳為此投資1萬4000元，還加入了位於紐約的郭文貴追隨者群組「香草山農場」，並幫助「農場」做志願翻譯工作8月，她將2萬元積蓄以貸款的形式投給「農場」，而「農場」則許諾以相應價值的GTV股票作為回報。此後，吳還在郭的其他項目「G-Club」以及虛擬貨幣「喜幣」(H-Coin)分別投資1萬及4000餘元。

吳敏然作證稱，在相繼投入了數萬元後，她逐漸發現一些不合理之處。比如，郭在直播中大肆吹噓GTV股票的價值「你無法想像」，而承諾的回報一次比一次誇張，先許諾17倍，後來又直接漲到100倍，後來直接宣稱GTV的市值有200億元。而在「農場」的貸款協議中，口頭承諾中的GTV股票則隻字未提，卻用了大量篇幅詳細要求成員不得攻擊、抹黑、辱罵郭文貴本人、也不得隨意評論GTV和郭文貴所成立的所謂「新中國聯邦」事業。

2021年，美國證券交易委員會(SEC)開始調查並退還GTV的投資款。吳敏然表示，權威機構的調查坐實了她此前的疑慮，而大量違反常識的細節陸續積累，「一件接一件的小事連在一起」，令她終於意識到這是一場騙局。

吳敏然表示，她在參與志願工作時曾接觸大量「農場」內部的法律及財務文件，發現一名郭集團前骨幹，一口氣開了170多個帳戶。而根據檢方提供的帳單，追隨者投的數千萬元資金在各種關聯帳戶之間轉來轉去，還有一筆3080萬元資金從美國直接打到了阿聯的阿布達比。吳當時認為，這些現象「不太合理」。而她在投資時被許諾的回報則幾乎無一兌現，在她提出退款要求後，也遭百般拖延。

吳還提到，她所認為不正常的現象，還包括組織內部沒有言論自由，批評郭或要求退款都會遭遇報復。而在美國政府開始調查一些團隊骨幹後，郭手下的追隨者開始圍攻異己，甚至對執法機構或聯邦法官的家庭都敢下手。令她印象深刻的還有一個細節，即在圍攻過程中有人受傷，而郭在隨後的直播中對於傷者毫無人道關懷，只是一味強調「抓中共間諜」。

「怎麼會有那麼多中共特務混在我們身邊？我無法理解，它只是個騙局。」吳敏然對陪審團說。在被檢察官問到未來是否還會繼續反共時，吳給予肯定答覆，但表示她不可能再信任郭文貴，「他很會表演和欺騙。」

庭審現場，大量郭的支持者聚集在旁聽席。每當吳敏然提到「騙局」或「騙子」等詞語，旁聽席中都會發出一陣騷動，間或能聽到中文的穢語。而郭本人在被告席上則保持沉默。

郭文貴 投資 貸款

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