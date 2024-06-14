夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

皇后區小頸(Little Neck)一名華男 上月底騎行電動車 時遭一台休旅 車追撞，導致身體多處臟器破裂，經數天搶救後於5日宣告不治；該男與妻子育有兩名子女，家中頓時失去部分經濟來源，希望社會各界伸出援手。

七歲大的女兒自製手工飾品綁在史先生手上。(吳欣郿提供)

上月27日晚間約8時30分，住在小頸35歲的華男史先生下班騎行電動車回家途中，遭到一輛休旅車從後方追撞，當場導致脾臟和骨盆破裂，腦部大出血，經數天搶救後仍宣告不治；妻子吳女士回憶，事發當天還和先生討論要帶著小孩去鄰近的博物館參觀，沒想到卻永遠沒有機會了。

37歲的吳女士在法拉盛社區從事護理工作，由於丈夫前一陣腳部受傷，她還兼職做餐飲和醫美服務，而如今因為要處理丈夫後事，不得不向醫院請假並辭去兼職工作。吳女士表示，由於失去所有收入來源，一家三口目前僅靠微波食品過活。

七歲大的女兒自製手工飾品綁在史先生手上。(吳欣郿提供)

史先生與吳女士共同育有兩名子女，吳女士說，有嘗試告訴他們爸爸已經不在的事實，但是因為孩子尚年幼，並不曉得真正含意，而目前就讀小學一年級的大女兒則是做了手工飾品，綁在躺臥病床的史先生手上。

由於史先生才剛換新工作約兩周，尚未參加公司的醫保計畫，於是無法得到相關的保費，而肇事司機方面的保險，則必須等待調查流程結束才可能得到理賠；案發後，吳女士友人在籌款網站GoFundMe上設立專頁，目前已募得約1萬7000元。

吳女士對此表示，感謝社區的協助，每一份捐款都是相當大的幫助，希望可以盡快陪伴孩子走完這段艱難的時間，捐款網址：https://gofund.me/5bbdea19。